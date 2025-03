Remo confirma demissão de Rodrigo Santana e diz que 'trabalha para anunciar' novo técnico

O Remo confirmou, na manhã desta quinta-feira (13), a saída do treinador Rodrigo Santana. Por meio de nota, o clube informou que a decisão foi tomada após "uma reunião entre a direção". O técnico já havia comunicado, por meio das redes sociais, que estava deixando o comando do time azulino.

"O Clube do Remo informa que o técnico Rodrigo Santana não seguirá no comando do time azulino para a sequência da temporada. A decisão foi tomada após uma reunião entre a direção", disse o comunicado.

Rodrigo Santana foi contratado em maio de 2024. No comando técnico da equipe, o treinador reestruturou o time e levou o Leão Azul ao acesso à Série B. Contudo, não resistiu ao início instável da temporada e às eliminações na Copa Verde e na Copa do Brasil. Ao todo, foram 30 jogos à frente do Remo, somando 15 vitórias, sete empates e oito derrotas.

Além do treinador, a comissão técnica também deixa o Remo. "Agradecemos pelo profissionalismo, dedicação e trabalho realizado. Sucesso a todos na continuidade de suas jornadas. A diretoria azulina trabalha para anunciar, em breve, o nome do novo treinador", completou o clube.

Ainda na nota, o Remo informou que o presidente Antônio Carlos Teixeira fará um pronunciamento na tarde desta quinta-feira (13). A declaração será dada por meio de sua assessoria de imprensa.