Raio X: Daniel Paulista, o novo comandante do Remo para a Série B

Após a saída de Rodrigo Santana, o Clube do Remo anunciou a contratação de Daniel Paulista como seu novo comandante. Volante de forte marcação, com passagens por equipes como Corinthians e Sport, o treinador é conhecido por exigir de suas equipes uma forte pressão e chega para o desafio de colocar o time nos trilhos para a Série B do Campeonato Brasileiro, que começa no próximo mês.

A carreira de Daniel Paulista como técnico teve início no Sport, onde assumiu o comando pela primeira vez em 2015. Embora sua trajetória no clube tenha sido marcada por altos e baixos, o vínculo com a equipe pernambucana foi sólido, com o técnico retornando em outras oportunidades para ocupar o cargo, inclusive de forma interina. Sua maior conquista ocorreu em 2019, quando assumiu o Confiança e levou o time sergipano à Série B, conquistando um acesso inédito e histórico para a Segundona do Brasileirão.

Daniel também tem passagens pelo CRB, onde conquistou o título do Campeonato Alagoano e comandou a equipe em parte da Série B em 2024. Após uma sequência de 11 jogos sem vencer, acabou sendo demitido do clube, que escapou do rebaixamento na última rodada.

A filosofia de jogo

Daniel Paulista tem como uma de suas principais características a obediência tática rigorosa. A marcação por pressão é sua principal marca e isso ficou evidente no CRB, que no ano passado foi o time que mais pressionou na Série B. Quando a pressão não funciona, Daniel opta por recuar a equipe para um sistema mais defensivo, adotando a formação 4-4-2, com os pontas recuando para a segunda linha de marcação.

No ataque, o modelo de Daniel Paulista também é bem estruturado. Ele prefere que seus pontas busquem constantemente a área adversária, e com a saída dos laterais, o time ganha força ofensiva, criando um jogo mais dinâmico. Essa mudança no estilo de jogo será uma adaptação importante para o Remo, que estava habituado ao esquema 3-4-3 de Rodrigo Santana.

Com a chegada do novo comandante, o Leão deve adotar uma nova formação, o 4-2-3-1, esquema mais utilizado por Daniel Paulista ao longo de sua carreira. Uma das funções mais importantes nesse sistema é o papel do camisa 10, algo que Daniel valoriza bastante. No Remo, o principal candidato para assumir o posto de maestro é Dodô ou Jaderson.

Daniel Paulista como técnico

Sport Club do Recife (2015–2017; 2020)

2015: Assumiu interinamente após a saída de Eduardo Baptista, comandando a equipe em algumas partidas do Campeonato Brasileiro.

2016: Foi efetivado como treinador após a saída de Oswaldo de Oliveira, conseguindo evitar o rebaixamento do clube na Série A.

2017: Iniciou o ano como técnico, mas foi demitido em março após um empate com o time reserva do Campinense pela Copa do Nordeste.

2020: Retornou ao comando do Sport em fevereiro, mas foi demitido em agosto após uma sequência de resultados negativos no Campeonato Brasileiro.

Boa Esporte Clube (2018)

2018: Assumiu o Boa Esporte para a disputa da Série B, mas foi demitido em junho após uma derrota para o Vila Nova.

Confiança (2019–2021)

2019: Contratado em março, levou o Confiança ao acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, após eliminar o Ypiranga-RS nas quartas de final da Série C.

2020: Conquistou o Campeonato Sergipano.

2021: Foi demitido em maio após eliminações na Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Sergipano.

Guarani (2021–2022)

2021: Assumiu o comando do Guarani em maio para a disputa da Série B.

2022: Foi demitido em maio após uma sequência de resultados insatisfatórios.

Clube de Regatas Brasil (CRB) (2022; 2023–2024)

2022: Contratado em maio, conseguiu evitar o rebaixamento do CRB na Série B, terminando a competição em nono lugar. Foi demitido em novembro devido a divergências internas.

2023: Retornou ao CRB em maio. Conquistou o Campeonato Alagoano e levou a equipe às oitavas de final da Copa do Brasil e à final da Copa do Nordeste, após 30 anos.

2024: Foi demitido em setembro após uma sequência de 11 jogos sem vitória.

Resumo das Conquistas:

Campeonato Sergipano (2020) e acesso para Série B: Pelo Confiança.

Campeonato Alagoano (2023): Pelo CRB.