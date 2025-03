Sem Parazão, Remo terá mais de duas semanas de preparação até o início da Série B

O Remo está sob novo comando técnico. Após a saída de Rodrigo Santana, o Leão Azul inicia uma nova trajetória com Daniel Paulista rumo à Série B do Campeonato Brasileiro. E, sem a disputa do Parazão, ainda paralisada, o time azulino terá mais de duas semanas para se preparar para o Brasileirão e para que os jogadores se adaptem ao estilo do novo treinador.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Com o Parazão paralisado e o clube eliminado da Copa Verde e da Copa do Brasil, o Remo aguarda o início do Campeonato Brasileiro. Conforme a tabela base divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a primeira rodada da Série B do Brasileirão será entre os dias 4, 5 ou 6 de abril.

Assim, o Leão Azul terá pelo menos 17 dias até a estreia no campeonato. O jogo será contra a Ferroviária-SP, fora de casa. Até lá, o time irá focar na preparação.

VEJA MAIS

Treinos em Barcarena

Segundo informações confirmadas pela equipe de O Liberal com uma fonte da prefeitura de Barcarena, com a "folga" de jogos, o Remo fará uma "intertemporada" na cidade. Com o gramado do Baenão em reforma e a falta de condições no CT do clube, em Outeiro, distrito de Belém, a diretoria do clube fechou uma parceria e o time vai treinar por 10 dias no município. O local do treinamento será o Estádio Municipal de Barcarena, onde o Leão Azul já se preparou em 2019, assim como o Paysandu em outras temporadas.

O período será importante para o técnico Daniel Paulista conhecer o time e implantar o seu estilo de jogo. O treinador chegou a Belém na madrugada do último domingo, foi apresentado oficialmente na segunda-feira (17) e comandou o primeiro treino à frente da equipe.

Após a eliminação precoce na Copa Verde, na Copa do Brasil e as performances pouco convincentes, o Leão Azul ficou pressionado pela torcida azulina. Rodrigo Santana não resistiu e deixou o comando técnico, dando lugar a Paulista. Agora, a expectativa é que, com esse período a mais de preparação, o Remo possa chegar bem na Série B.