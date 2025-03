Sem um 'Camisa 10' de ofício, Paysandu se reinventa nas formações e busca meia no mercado

O Paysandu segue firme nas competições do ano. O Papão é o finalista da Copa Verde diante do Goiás-GO e tenta seu penta no torneio. No Parazão o clube está nas quartas de finais e aguarda o retorno da competição, porém, o Campeonato Brasileiro da Série B começa no início do mês de abril e o Papão segue com dificuldades no setor de meio-campo.

O Paysandu ainda não encontrou um meia que possa ser chamado de "Camisa 10" no time titular desta temporada. O jogador Giovanni ao clube alviceleste com a esperança de ser esse jogador, mas ainda não conseguiu se firmar na equipe, nem quando o time era comandando pelo técnico Márcio Fernandes e também sob a batuta de Luizinho Lopes. Diante desse problema, os treinadores buscaram algumas soluções dentro do próprio elenco.

Nessas escolhas dos comandantes, Marlon já foi testado como o jogador mais avançado, mas não pode ser considerado um "Camisa 10". O jogador não conseguiu “render” atuando nesta posição, que já havia desempenhado no clube em sua primeira passagem na Curuzu. Forte na movimentação, veloz e com passes mais curtos, Marlon frequentemente vem atuando caindo pelo lado esquerdo do ataque, quando o Papão possui a bola e abrindo espaço nas subidas da equipe. No entanto, Marlon não conseguiu ter o impacto esperado como principal construtor de jogadas da equipe.

Matheus Vargas também foi testado em uma posição mais avançada, mas sem ele na função de segundo volante, o time perdeu na saída de bola e nas chegadas à área, desperdiçando o bom potencial do atleta. Vargas já atuou como camisa 10 em sua carreira, mas foi recuado para a função de volante devido à sua boa capacidade de chegada à área. Juninho, por sua vez, ganhou alguns minutos nessa função, mas acabou perdendo espaço tanto com Márcio quanto com Luizinho Lopes. Juninho que deve deixar o Paysandu e a acertar com o ABC-RN, para a disputa da Série C deste ano. A informação foi dada pelo presidente do Paysandu, Roger Aguilera, à Rádio Liberal.

Além desses jogadores, outros atletas como Pedro Delvalle, Borasi e Rossi também atuaram centralizados por alguns minutos, mas não como construtores de jogadas. O Paysandu já se posicionou em algumas partidas desta temporada no esquema 4-2-4, com dois pontas e dois atacantes centralizados. Nessa formação, o time tem jogado sem um "camisa 10" fixo.

Pensando nesse problema, a diretoria do Papão está no mercado à procura de um meia clássico, o famoso “Camisa 10”. O presidente do Paysandu entende que é necessário um jogador para a posição e pretende fechar com um meia visando a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, já que o clube não poderá inscrever mais atletas para jogar a Copa Verde e também o Parazão.