Jornalista de Goiânia prevê vitória do Goiás em possível final da Copa Verde: 'Paysandu é freguês'

O Paysandu voltou a ser destaque na imprensa esportiva de Goiânia. Desta vez, o jornalista da rádio Band News, Nivaldo Carvalho, gerou polêmica ao afirmar que o time paraense não tem condições de competir com o Goiás em uma possível final da Copa Verde.

"O Esmeraldino vai ser campeão da Copa Verde. O Paysandu não é páreo para o Goiás. O time paraense bate no Vila Nova, mas não bate no Verdão. Eles são fregueses do Goiás", declarou o jornalista.

Apesar da fala do radialista se basear em um possível confronto entre Paysandu e Goiás na final da Copa Verde, os times ainda precisam superar as semifinais da competição. Em Belém, o Paysandu enfrenta o São Raimundo-RR nesta quarta-feira (19), às 20h, no Estádio Mangueirão, após um empate em 2 a 2 no jogo de ida.

Já em Goiânia, o Goiás enfrenta o Brasiliense, também nesta quarta-feira (19), às 19h30, no Estádio Hailé Pinheiro - Serrinha. No primeiro confronto, os times empataram em 3 a 3, deixando a disputa igualmente aberta.

A declaração é mais um episódio na série de comentários feitos pela imprensa goiana para “atacar” os times paraenses. Em fevereiro, logo após o primeiro clássico Re-Pa do ano, outro jornalista fez críticas ao Remo e ao Paysandu, além da festa organizada pelas torcidas durante a partida. O radialista expressou opiniões dizendo que os torcedores da dupla Re-Pa não se comparam com as torcidas do Goiás e do Vila Nova, que seriam mais fanáticas.