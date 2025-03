Remo e Paysandu manifestam apoio à reeleição de Edinaldo Rodrigues para a presidência da CBF

Com as eleições para a presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se aproximando, os clubes começaram a se manifestar sobre o pleito. Remo e Paysandu, por meio de notas, manifestaram apoio à reeleição do presidente Ednaldo Rodrigues. O dirigente tenta o seu segundo mandato à frente da principal entidade do futebol no Brasil.

"A direção bicolor entende que Ednaldo Rodrigues tem demonstrado capacidade e habilidade para liderar a entidade máxima do futebol nacional e, portanto, se posiciona favorável à continuidade da sua gestão", disse o Paysandu a nota assinada pelo presidente Roger Aguileira, divulgada no último domingo (16).

Ainda no texto, o clube destacou que, com Ednaldo no comando da CBF, Belém voltou a receber grandes eventos futebolísticos, citando a partida entre a Seleção Brasileira masculina e a Bolívia e a final da Supercopa do Brasil.

"Nesse sentido, para que novos avanços continuem a ocorrer para o futebol da Região Amazônica, apoiamos a reeleição do Presidente Ednaldo Rodrigues", concluiu o clube.

O Remo também ressaltou que a instituição, ao lado da Federação Paraense de Futebol (FPF) "tem demonstrado compromisso com o futebol brasileiro, afim de colocá-lo no topo, justificando a hegemonia de ser o único penta campeão mundial".

"O Clube do Remo acredita que o primeiro mandato apresentou contribuição para isso, e assim deve prosseguir pelos melhores resultados dentro e fora de campo", afirmou o Remo em comunicado assinado por Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, presidente azulino.

O pleito está marcado para o dia 24 de março, às 10h30, com segunda convocação prevista para às 11h30, na sede da entidade, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A data foi divulgada no último domingo (16) pelo presidente da instituição no jornal O Globlo. O edital destaca que as chapas que quiserem concorrer devem se inscrever até cinco dias antes do pleito, ou seja, até quinta-feira (19).

A data da eleição ocorre na véspera do confronto do Brasil com a Argentina pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Atualmente, o dirigente está buscando apoio das federações e de equipes das Séries A e B. Ednaldo é o favorito para vencer as eleições, já que o ex-jogador Ronaldo Fenômeno desistiu da candidatura por falta de apoio.

Vale destacar que o estatuto da CBF prevê até duas reeleições para a presidência. Edinaldo se elegeu em 2022, mas já estava à frente da entidade desde a destituição de Rogério Caboclo.