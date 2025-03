Sem jogos no Parazão, resta ao Paysandu trabalhar e pensar nas competições nacionais

A crise judicial que emperra a continuidade do Campeonato Paraense vem trazendo uma avalanche de prejuízos aos clubes. Do menor para o maior, todos vêm sendo afetados com a paralisação, sobretudo pela questão logística dos clubes do interior e a manutenção física dos elencos. No caso do Paysandu, a situação fica um pouco pior, haja vista que o clube disputa três competições e o atraso em uma deve empurrar e espremer o calendário bicolor, acarretando em sérios prejuízos para o elenco comandado por Luizinho Lopes.

O Liberal conversou com o treinador sobre o momento de indecisão no âmbito estadual. Para ele, a situação encontra guarita na condição atual do elenco, mas não impede que o treinador tenha que refazer parte do planejamento.

"Graças a Deus encontrei um elenco com poucas lesões, ainda que sejam naturais neste momento, pelo pouco tempo de pré-temporada e o calendário apertado. Então essa abertura de semana, ainda não tendo jogos do paraense, traz algo positivo. Equilibrar melhor as cargas, poder implantar mais a nossa ideia, colocar a nossa digital no trabalho e resolver questões de atletas no DM", pontua, sem esquecer dos malefícios.

"O ponto negativo é o nível de concentração, estávamos preparados para essas competições de início de temporada, para quando chegar na série B, estar focado só na série B. Então agora as competições vão se entrelaçar, mas vamos focar no que tem de bom, potencializar o lado positivo que eu já falei, jogo a jogo, sem ansiedade para o que virá lá na frente esses jogos que vão se entrelaçar com a série B", avalia.

Lopes chegou ao Papão no dia 10 de fevereiro e dirigiu o clube por seis jogos, conseguindo três vitórias e três empates. O último jogo pelo estadual foi contra o Castanhal, no dia 2 de março. Desde então, a equipe só jogou pela Copa Verde. Sendo assim, a opção, segundo ele, é seguir o que já estava traçado.

"Não vejo uma carga excessiva de treinos, porque nós teremos jogos aos finais de semana pela Copa Verde, a não ser que após o próximo jogo da Copa Verde o estadual não retorne, mas até então se abriram duas semanas", explica. Luizinho aponta ainda que quer aproveitar o intervalo para colocar em ação o seu estilo tático.

"É uma semana aberta, para poder implantar mais a nossa metodologia de trabalho. E o outro lado é se adaptar quando tiverem jogos em sequência, inclusive se entrelaçando com a Série B. O objetivo total era focar no Campeonato Estadual, na Copa Verde, para quando chegar na Série B, estar focado só na Série B. Então essa vai ser a dificuldade, ter que dividir a atenção em competições diferentes lá na frente", pondera.

Por fim, o comandante espera o desenrolar da questão extra-campo, mas até lá ele espera resolver os problemas identificados no elenco e levar o Papão para as finais, seja do Parazão, seja da Copa Verde, onde o time está bem próximo da final. De certo, o Papão tem pela frente o São Raimundo-RR, no dia 19, as estreias na Copa do Brasil, no dia 30 deste mês, e na Série B, no dia 5 de abril, contra o Atlético Paranaense.