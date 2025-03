Com promoção e gratuidade, Paysandu abre venda de ingressos para jogo da semifinal da Copa Verde

Com nova ação especial em alusão ao Mês da Mulher, os ingressos para a partida de volta da semifinal da Copa Verde, entre Paysandu Sport Club e São Raimundo-RR, na noite da próxima quarta-feira (19), no Estádio Mangueirão, já estão à venda. Haverá lotes promocionais de arquibancadas a R$ 40 e cadeiras a R$ 100.

Posteriormente, os preços serão R$ 50 e R$ 120, respectivamente. As entradas podem ser encontradas nas sete lojas Lobo espalhadas pela Grande Belém e também na unidade do município de Castanhal, região nordeste paraense, além da opção de compra online. Clique aqui e garanta já a sua.

Assim como já havia programado para ocorrer na disputa das quartas de final do Parazão, a direção bicolor decidiu que novamente mulheres terão ingresso de arquibancada gratuito. Confira o serviço de jogo completo:

Gratuidade para Mulheres

A entrega será feita exclusivamente nas Lojas Lobo, dentro do horário de funcionamento de cada loja, e também no Estádio Banpará Curuzu, bilheteria da travessa do Chaco, com registro de uma entrada por CPF, nos seguintes dias e horários:

- Sexta-feira, das 13h às 18h;

- Sábado, das 9h às 13h;

- Segunda e terça-feira, das 8h às 12h e das 14h às 22h.

Valores

- ARQUIBANCADA B - R$ 40 (lote promocional)

- ARQUIBANCADA B– R$ 50

- ARQUIBANCADA SÓCIO PROPRIETÁRIO B – R$ 20

- ARQUIBANCADA MEIA B – R$ 20

- CADEIRA B - R$ 100 (lote promocional)

- CADEIRA B – R$ 120

- CADEIRA SÓCIO PROPRIETÁRIO B – R$ 50

- CADEIRA MEIA B – R$ 50

TAXA DE VENDA NO CRÉDITO: 10%

TAXA DE VENDA NO DÉBITO: 5%

Postos de Venda

LOJA LOBO CURUZU/SEDE SOCIAL/CASTANHAL

- Sexta-feira, das 9h às 18h;

- Sábado, das 9h às 15h;

- Segunda e terça-feira, das 9h às 18h.

LOJA LOBO BOULEVARD/PARQUE SHOPPING/BOSQUE GRÃO-PARÁ/METRÓPOLE/PÁTIO BELÉM/CASTANHEIRA

- De sexta a terça-feira, das 10h às 22h;

- Quarta-feira, das 10h às 19h.

ESTÁDIO MANGUEIRÃO – BILHETERIAS PORTÃO B2

- Somente no dia da partida, a partir das 13h.