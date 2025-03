Único estadual paralisado, Parazão deve terminar fora do prazo definido pela CBF

Com quase duas semanas desde a suspensão, o Parazão é o único campeonato estadual que ainda está paralisado. A competição foi suspensa na última sexta-feira (7), devido ao imbróglio judicial envolvendo a inscrição irregular de jogadores e, até o momento, não há previsão de retorno.

Assim, o Campeonato Paraense não deve terminar dentro do calendário inicial definido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que estabeleceu o data para os estaduais até o dia 26 de março.

Dentre os estados brasileiros, o Campeonato Paraense foi o único que sofreu atraso por questões judiciais. Até o momento, quatro estaduais já conheceram seus campeões: o Campeonato Carioca (Flamengo), Gaúcho (Internacional), Mineiro (Atlético-MG) e Alagoano (CRB).

Já os outros campeonatos estão na reta final ou de acordo com a tabela, como, por exemplo, os campeonatos Amazonense, Amapaense, Rondoniense, Roraimense, Acriano e Tocantinense, que estão na fase classificatória, mas sem atrasos.

Neste ano, o Parazão começou dois dias mais cedo do que no ano passado. A primeira rodada ocorreu no dia 18 de janeiro, com a partida entre Remo e São Francisco, no Mangueirão. O campeonato seguiu normalmente até o fim da primeira fase.

Com os confrontos das quartas de final definidos, Capitão Poço e Tuna foram denunciados devido à inscrição irregular de jogadores. Com isso, os clubes foram punidos com a perda de pontos, o que resultou em uma mudança na tabela de classificação. Além disso, o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PA) também puniu o Remo e o Bragantino, que foram denunciados posteriormente pela mesma irregularidade.

Após a notificação da decisão, a Federação Paraense de Futebol (FPF) suspendeu a competição até que o processo seja finalizado. Com os clubes recorrendo da decisão, o campeonato só deve retornar após o imbróglio judicial ser resolvido, o que ainda não tem previsão.

Com isso, é possível que o Parazão se estenda até o mês de abril, ou até mesmo maio. Vale destacar que, já na primeira semana do próximo mês, começa a Série B do Campeonato Brasileiro, e Remo e Paysandu terão compromissos, assim como Águia de Marabá e Tuna Luso, que disputarão a Série D.