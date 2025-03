Remo pede anulação de denúncia apresentada contra clube no Parazão

Nesta terça-feira (18), o Clube do Remo ingressou com embargos de declaração no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), solicitando a nulidade de um artigo do Regulamento Específico da Competição (REC) e a consequente rejeição da denúncia apresentada contra o clube sobre a utilização irregular de atleta durante o Campeonato Paraense. O pedido foi protocolado nesta terça-feira, em Belém.

No documento, o clube argumenta que há omissões, contradições e obscuridades no acórdão proferido anteriormente e solicita a aplicação do artigo 152-A, parágrafos 3º e 4º, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O Remo pede que o recurso seja incluído em pauta para nova apreciação e que, ao final, a ilegalidade do dispositivo que embasou a denúncia seja reconhecida, resultando na rejeição da acusação e na não aplicação de penalidades ao clube.

VEJA MAIS



O Clube do Remo defende que a revisão do caso é necessária para garantir a efetiva justiça desportiva. O TJD ainda não se manifestou sobre a data para a análise do recurso.

Parazão Suspenso

O Campeonato Paraense 2025 (Parazão) foi suspenso em março após uma série de decisões judiciais e conflitos entre clubes, Federação Paraense de Futebol (FPF) e o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PA). A crise começou com denúncias de irregularidades na inscrição de jogadores e culminou em uma paralisação sem precedentes. Veja os motivos que levaram à suspensão do torneio:

1. Uso irregular de jogadores abaixo de 20 anos

Denúncia inicial: Os clubes Caeté e Independente acusaram Capitão Poço e Tuna Luso de utilizarem atletas menores de 20 anos sem contrato profissional, violando o regulamento do campeonato.

Regra quebrada: O Parazão exige que jogadores dessa faixa etária tenham vínculo profissional registrado em carteira. Amadores só podem atuar em categorias de base, não no time principal.

2. Punições do TJD-PA

Capitão Poço: Perdeu 18 pontos (retrocedendo para -7 na tabela) e foi multado em R$ 30 mil. A punção o rebaixou à Série B.

Tuna Luso: Perdeu 7 pontos e pagou R$ 10 mil de multa, saindo da zona de classificação para as quartas de final.

Remo: Perdeu 6 pontos

Bragantino: Perdeu 6 pontos