Ex-Paysandu, Esli García sofre fratura no pé e pode ficar afastado dos gramados por até três meses

O venezuelano Esli García, artilheiro do Paysandu na Série B de 2024, vive um novo drama em sua carreira. O atacante sofreu uma fratura no pé durante a semifinal do Campeonato Goiano entre Goiás e Vila Nova, que ocorreu no último domingo (16), no Serra Dourada, após uma entrada forte do ex-companheiro de equipe no Bicola, João Vieira.

Por meio de nota, o Goiás informou que o jogador passou por exames e foi diagnosticado com uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo. Com isso, Esli precisará passar por uma cirurgia.

O procedimento está previsto para ser realizado na manhã desta terça-feira (18). O tempo de recuperação da lesão varia entre dois e três meses.

O lance ocorreu no jogo de volta da semifinal do Campeonato Goiano, contra o Vila Nova. Esli sofreu uma entrada forte de João Vieira, ex-companheiro no Paysandu, e foi substituído antes do final do duelo. Ao deixar o estádio Serra Dourada, o atleta estava com uma bota ortopédica.

A partida terminou empatada por 0 a 0, mas o Tigre conquistou a vaga na final, pois havia vencido o primeiro duelo por 1 a 0.

Após um início de temporada complicado, com problemas de relacionamento com o time e pouco rendimento, Esli García estava sendo mais utilizado pelo clube goiano. Ao todo, neste ano, foram 11 jogos, com 1 gol marcado e 1 assistência.

Em 2024, o venezuelano se destacou no Papão, principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro. Com a camisa bicolor, o atacante fez 45 partidas, balançou as redes 14 vezes e deu uma assistência.

Assim como Esli García, João Vieira deixou o Paysandu após o fim da temporada de 2024. O meia estava no Papão há três temporadas e era um dos destaques da equipe. Atualmente, o jogador defende as cores do Vila Nova-GO.