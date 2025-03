Atacante reconhece erros na ida, mas reforça compromisso do Paysandu em chegar à final da Copa Verde

O Paysandu volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o São Raimundo-RR no jogo de volta da semifinal da Copa Verde. Após o empate em 2 a 2 na partida de ida, em Boa Vista, o Papão decide em casa a vaga para a final do torneio, disposto a levantar o quinto troféu da competição.

Às vésperas da decisão, o time segue treinando em ritmo forte, atrás do equilíbrio tático que faltou no primeiro duelo, quando abriu dois gols de vantagem, mas permitiu a reação do adversário, que deixou tudo igual nos minutos finais da partida. O atacante Pedro Delvalle reconheceu a ascensão tática do Mundão, que pegou os bicolores de surpresa.

“É um adversário que respeitamos. Em nenhum momento depreciamos eles. O primeiro tempo foi muito bom para a gente e conseguimos sair na frente. No segundo tempo, o time perdeu um pouco de atenção, eles fizeram um gol e batemos cabeça. Depois nos complicamos mais, mas estamos confiantes que será um grande jogo na volta, diante do nosso torcedor", espera o atacante.

Delvalle também comentou sobre sua condição física após sentir um cansaço muscular. Segundo ele, o período sem jogos do Campeonato Paraense tem ajudado na recuperação. “Já estou tratando da melhor maneira com o fisioterapeuta, recuperando. Já que não tem o Paraense, consigo um tempo maior para recuperação do meu corpo.”

O Paysandu é o maior campeão da Copa Verde, e a possibilidade de conquistar o quinto título motiva ainda mais o elenco. “Esse campeonato é muito importante. Temos capacidade e jogadores, além da mentalidade para conseguir o pentacampeonato. Essa camisa do Paysandu pesa muito e todos estamos preparados para jogar bem na Copa Verde, Copa do Brasil, Paraense e Série B.”

Para garantir a vaga na final, o atacante reforça a necessidade de manter a concentração do início ao fim. “Temos que jogar bem nos 90 minutos, não só um tempo. Estamos tratando para evitar isso. Temos que ficar em cima o jogo inteiro, no ataque e defesa. Vamos entrar bem focados e concentrados nessa parte", encerra. Paysandu e São Raimundo jogam a partir das 20h.