Paysandu tenta a contratação de volante que está no futebol nordestino; saiba mais

O Paysandu está no mercado e busca novas contratações para a Série B do Campeonato Brasileiro. Com 25 anos e com rrodagem, o volante André Lima, de 24 anos, está na mira do Papão. O clube paraense negocia com o jogador, que deve ser anunciado pelo clube nos próximos dias. A negociação foi exposta pelo presidente do Confiança-SE, Pedro Dantas, que disse em entrevista à ITTV, que negocia com o Paysandu e que, após a semifinal do do Campeonato Sergipano, o atleta poderia deixar o Dragão.

“André Lima é um craque e um grande jogador que chegou aqui no ano passado. A gente sabe que não só o Confiança, mas a maioria dos clubes de Série C não conseguem segurar os atletas que são revelação, porque tem a Série B e a Série A na frente. São poderes aquisitivos totalmente diferentes. Nós temos uma proposta, não tem nada fechado, mas conversamos com o Paysandu que só falaríamos sobre isso após a semifinal. Se for bom para o jogador e para o Confiança, segunda-feira pode ser que a gente feche com o Paysandu, mas ainda não tem nada batido o martelo”, disse.

O mandatário do Confiança informou ainda que além do Paysandu, outras equipes buscam informações de André Lima. O presidente afirmou que, se tiver uma proposta boa para o jogador e também para o Confiança, o volante deixará o Dragão.

“É uma situação complicada. Nos últimos dias fui procurado por algumas equipes e tenho contrato. Estou cumprindo meu contrato normal e especulações sempre vão ter. Claro que tenho conversas, mas não tem nada assinado. Estou cumprindo meu contrato como jogador do Confiança. Amanhã, segunda-feira ou mês que vem não sei onde vou estar, mas meu coração está aqui no Confiança. Caso chegue uma proposta boa para mim e para o Confiança e o clube cobrir a resposta para o Confiança será sempre sim – disse André Lima em entrevista à ITTV”, falou.

André Lima é natural de São Paulo (SP) e teve passagens por vários clubes. Iniciou a sua trajetória no futebol no Atlético Diadema-SP, passou por Guaraulhos-SP, Internacional-RS, além de Santa Cruz-PE, Atlético-GO, Operário-PR, Mirassol-SP e Ferroviária-SP. As duas últimas temporadas defendeu as cores do Confiança-SE, onde realizou 41 partidas e marcou oito gols.