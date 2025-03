Paysandu encaminha contratação de lateral que estava no futebol paulista, diz jornalista

Visando a reta final do Campeonato Paraense e a Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu continua ativo no mercado de transferências. Após demonstrar interesse na contratação do volante André Lima, ex-Confiança, o Papão iniciou negociações com o lateral-esquerdo Reverson, do Grêmio Novorizontino-SP. A informação é do jornalista Lucas Rossafa, da Jovem Pan News de Campinas (SP).

"Papão tem tratativas apalavradas para lateral-esquerdo reforçar o elenco na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro", escreveu em publicação no Instagram.

No Novorizontino, onde Reverson atua há seis anos, o jogador perdeu espaço no elenco em 2025, participando de apenas três jogos. Em 2024, o lateral usou a camisa do Tigre do Vale em 44 oportunidades. Ao longo de sua trajetória no time paulista, o atleta entrou em campo em 151 partidas, marcando seis gols e dando três assistências.

Reverson passou a maior parte da carreira no Grêmio Novorizontino, onde está desde 2014. O jogador também teve uma passagem pelo Internacional-RS- na categoria Sub 19, e Coritiba no Sub 20, além do Mirassol-SP e Flamengo-RJ, o clube rubro-negro somente nas categorias de base sub 15 e 17.