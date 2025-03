Copa Verde: Paysandu pode ter desfalques importantes contra o São Raimundo-RR; confira os nomes

O Paysandu se prepara para enfrentar o São Raimundo-RR na próxima quarta-feira (19), no jogo de volta da semifinal da Copa Verde. Para a partida, que será decisiva, o Papão pode ter alguns desfalques. Na partida de ida contra o Mundão, o time sofreu algumas baixas e tem jogadores que vêm de lesões do Parazão.

Uma das dúvidas ainda é o atacante Borasi. O jogador sofreu uma entorse no tornozelo e segue em recuperação. O atleta bicolor faz trabalhos no campo, mas não ainda não está confirmado. A última partida do argentino foi dia 26 de fevereiro, contra o Manaus–AM, nas quartas de final da Copa Verde. Ele ficou de fora do duelo contra o Castanhal, na última rodada do Parazão, e do confronto de ida contra o São Raimundo.

Outro que também se machucou foi o lateral Bryan Borges. O jogador se recupera de uma lesão na coxa e não jogou a primeira partida contra o Mundão. Com isso, o time bicolor vive a expectativa para o seu retorno.

Além deles, o lateral esquerdo Kevyn não deve jogar no jogo de volta contra o São Raimundo. No primeiro duelo entre as equipes, o jogador deixou o campo com uma lesão no joelho, o que o afastou dos treinos.

O goleiro Matheus Nogueira foi outro atleta bicolor que saiu do último jogo machucado. Titular da equipe, o arqueiro foi substituído por Alisson durante a partida após sofrer uma pancada no tornozelo. O jogador está em recuperação, mas pode desfalcar o Paysandu no próximo duelo.

Um desfalque certo é o zagueiro Quintana. O defensor foi expulso na primeira partida e vai cumprir a suspensão. Para a posição, Luan Freitas pode ser escalado.

O Paysandu está em busca da nona final de Copa Verde. O Papão é o time com mais participações na decisão do torneio e o maior campeão, com quatro títulos. Em casa, o Bicola tenta a classificação diante do São Raimundo, que nunca disputou uma final da competição.

O jogo ocorre na próxima quarta-feira (19), no estádio Mangueirão, às 20h. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e narração na Rádio Liberal+.