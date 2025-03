Copa Verde: com a expulsão de Quintana, Luan Freitas pode reassumir vaga na zaga do Paysandu

Na próxima quarta-feira (19), o Paysandu terá um dos jogos mais decisivos da temporada, contra a equipe do São Raimundo-RR, pela semifinal da Copa Verde. O adversário roraimense que vem aprontando na competição, após eliminar o Remo, conseguiu um empate que parecia improvável, deixando a decisão completamente em aberto para Belém do Pará. Neste confronto, o Paysandu terá pelo menos uma baixa significativa na defesa, já que o zagueiro Quintana foi expulso no segundo tempo do jogo de ida.

Com a ausência dele, é provável que o substituto seja Luan Freitas. O defensor que já fez nove jogos com o Papão nesta temporada é cotado para a vaga, que chegou a ocupar na partida contra o São Raimundo. Após a expulsão de Quintana, Luan foi escalado na vaga de Matheus Vargas, na tentativa de recompor o sistema defensivo, mas não foi o suficiente e o resultado terminou num inesperado 2 a 2.

"Fizemos um excelente primeiro tempo, controlamos os 45 minutos inteiros e voltamos desatentos. Tomamos um gol muito rápido e os caras ganharam confiança na partida, daí tomamos o gol de empate, fora a expulsão que sofremos. Temos ajustado os nossos erros para chegar na quarta-feira e sair com a vitória e a classificação à final", disse ele, que deixa a confirmação da titularidade para Luizinho Lopes.

"Eu deixo para o treinador. Continuo trabalhando firme. Eu vim para jogar, mas a opção é do professor. Se for da vontade dele e de Deus eu vou jogar". Nesta quarta-feira, são esperados mais de 15 mil pessoas no Mangueirão, com direito a entrada gratuita para mulheres, numa festa que promete, faltando apenas a cereja do bolo, também conhecida como classificação à final da Copa Verde.

"A fiel é muito forte e em todos os jogos ela dá show. Precisamos fazer a torcida feliz e esse apoio é muito importante. É importante para a gente a presença deles. Eles nos apoiam muito. Esperamos que na quarta eles dêem show nas arquibancadas", diz ele, enquanto, junto ao elenco, aguarda paralelamente um desfecho no imbróglio que paralisou o Campeonato Paraense.

"Acredito que até o fim da semana as coisas já estejam mais alinhadas com relação ao Parazão. A gente, independente disso, precisamos vencer qualquer campeonato. O foco agora é a Copa Verde, mas quando voltar o estadual este será o nosso foco", encerra.