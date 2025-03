Copa Verde: Paysandu anuncia retirada de ingressos para camarotes sensoriais; entenda

O Paysandu tem um jogo importante na próxima quarta-feira (20), no Mangueirão. A equipe bicolor enfrenta o São Raimundo-RR pelo jogo de volta da semifinal da Copa Verde. O Bicola precisa de uma vitória para avançar para a final. Após anunciar a venda de ingressos para a partida, o Papão iniciou as reservas para o estacionamento e o camarote sensorial.

Conforme informações divulgadas pelo clube, as reservas para os camarotes devem ser feitas na segunda-feira (17), até às 18h. Já a retirada será na terça-feira (18), das 09h às 12h e das 14h às 18h, na sede social do time.

Os camarotes sensoriais são destinados a torcedores com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus acompanhantes, e têm como objetivo promover a inclusão e a acessibilidade para o público.

VEJA MAIS

Para o duelo contra o Mundão, o estacionamento está sendo comercializado por R$ 30 para carros, se comprado antecipadamente; no dia da partida, a entrada estará por R$ 40. Para motos, o valor é de R$ 10, e no dia do jogo, R$ 20. Os bicolores podem adquirir os bilhetes por meio das lojas oficiais do clube ou no site IngressoSA.

Cenário

O Papão tem a oportunidade de chegar à nona final da Copa Verde. Atual campeão do torneio, o Paysandu busca o pentacampeonato para se isolar ainda mais como o maior vencedor da competição. Na partida de ida, em Boa Vista, o jogo contra o São Raimundo-RR terminou empatado por 2 a 2. Com isso, o time precisa de uma vitória para selar a classificação.

Ingressos

Para o duelo, os ingressos começaram a ser vendidos na última sexta-feira (14), com um lote promocional a R$ 40 para a arquibancada. No preço normal, o valor é de R$ 50 e a cadeira, R$ 120. O clube também manteve a promoção do Dia da Mulher e está distribuindo entradas gratuitamente para as mulheres.

A partida entre o Paysandu e o São Raimundo terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.