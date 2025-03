Único paraense em 4 competições, Paysandu enfrenta maratona de jogos em abril

Com o retorno do Campeonato Paraense, a final da Copa Verde, o início do Brasileirão Série B e da Copa do Brasil, o Paysandu enfrentará uma sequência intensa de jogos em março e abril. O primeiro jogo confirmado é contra o Capitão Poço, marcado para sexta-feira (28), às 20h, no Estádio Mangueirão.

Caso o Papão vença a Laranja Mecânica, voltará a campo na terça-feira, 1º de abril, para a semifinal da competição. Se for eliminado, terá que disputar a Copa Grão Pará, que ocorrerá simultaneamente ao campeonato estadual.

VEJA MAIS

O mês de abril também marca a estreia dos bicolores no Campeonato Brasileiro Série B, com o primeiro jogo agendado para o sexta-feira (04/04), contra o Athletico-PR na capital paraense. A sequência inclui jogos contra Vila Nova (12/04), Chapecoense (16/04), Operário-PR (19/04) e CRB (26/04).

Além disso, os bicolores disputarão a final da Copa Verde contra o Goiás, com a ida em 9 de abril e a volta em 23 de abril. Já no fim do mês, o time paraense também estreia na Copa do Brasil já na terceira fase, que está programada para ocorrer nos dias 30 de abril e 21 de maio.

Maratona de jogos

1° jogo - 28/03 (sexta-feira)

Paysandu x Capitão Poço - Mangueirão - Parazão (quartas)

2° jogo - 01/04 (terça-feira)

Semifinal Parazão ou Copa Grão Pará

3° jogo - 04/04 (sexta-feira)

Paysandu x Athletico-PR - Mangueirão - 1ª rodada Série B

4° jogo - 09/04 (quarta-feira)

Paysandu x Goiás - Mangueirão - Final Copa Verde (ida)

5° jogo - 12/04 (sábado)

Vila Nova x Paysandu - OBA - 2ª rodada Série B

6° jogo - 16/04 (quarta-feira)

Paysandu x Chapecoense - Mangueirão - 3ª rodada Série B

7° jogo - 19/04 (sábado)

Operário-PR x Paysandu - Germano Krüger - 4ª rodada Série B

8° jogo - 23/04 (quarta-feira)

Goiás x Paysandu - Serra Dourada - Final Copa Verde (volta)

9° jogo - 26/04 (sábado)

Paysandu x CRB - Mangueirão - 5ª rodada Série B

10º Jogo - 30/04 (quarta-feira)

Terceira fase da Copa do Brasil