Para comandar a Seleção Brasileira, CBF está interessada em Pep Guardiola, diz jornal

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estaria de olho no técnico Pep Guardiola. Segundo o site The Athletic, a entidade quer contratar o treinador que atualmente comanda o Manchester City. Os boatos sobre a possível contratação do espanhol ganharam forças, especialmente porque o contrato com o time inglês termina no fim da temporada europeia.

As informações foram divulgadas pelo jornalista Sam Lee. Segundo ele, a CBF já fez vários contatos com Guardiola para verificar a disponibilidade e interesse do técnico. Recentemente, o próprio treinador falou sobre o desejo de treinar uma seleção nacional.

A Federação Inglesa chegou a procurar Pep para ocupar a vaga de Gareth Southgate. No entanto, o espanhol não deu uma resposta certa e a organização optou por Thomas Tuchel.

Atualmente, a Seleção Brasileira é comandada por Dorival Júnior. O técnico brasileiro ainda não convenceu completamente, mas a equipe passa por um processo de reestruturação e adaptações. Na Copa América, o time caiu nas quartas de final. Nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo, o Brasil está na quarta colocação e tem 16 pontos, conquistados em 10 jogos.

Inicialmente, a CBF queria trazer o técnico italiano Carlo Ancelotti, mas ele preferiu seguir no Real Madrid. Caso as negociações com Pep Guardiola realmente avançasse, o treinador pegaria a Seleção com cerca de um ano para a Copa do Mundo de 2026, já que o contrato com o City termina na metade de 2025 - final da temporada europeia.

Esse período poderia ser um problema para a equipe brasileira, já que Guardiola teria "pouco" tempo para trabalhar e por prática suas ideias e estilos. Além disso, historicamente, a Seleção Brasileira não contrata treinadores estrangeiros. Em competições oficiais, o Brasil nunca foi comandado por uma profissional de fora do país.