Jogadores que atuam na Europa chegam a Belém para integrar delegação da Seleção Brasileira

A delegação da Seleção Brasileira, que está em Belém para realizar treinos preparatórios antes das partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, está cada vez mais completa. Após a chegada de cinco atletas que atuam em clubes brasileiros na madrugada desta segunda-feira (11), desembarcaram, pela manhã, outros 12 jogadores que defendem clubes europeus.

De acordo com imagens registradas pela equipe de O Liberal, chegaram ao hotel onde a Seleção está hospedada os seguintes atletas: Bento (Al-Nassr-ARA), Bruno Guimarães (Newcastle-ING), Lucas Paquetá (West Ham-ING), Gabriel Magalhães (Arsenal-ING), Andreas Pereira (Fulham-ING), Gabriel Martinelli (Arsenal-ING), Marquinhos (PSG-FRA), Murilo (Nottingham Forest-ING), Savinho (Manchester City-ING), Ederson (Manchester City-ING), Danilo (Juventus-ITA) e André (Wolverhampton-ING).

O público, no entanto, ainda aguarda a chegada do principal destaque da Seleção, o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid. Recentemente eleito o segundo melhor jogador do mundo pela premiação Ballon d'Or, da revista France Football, ele marcou três gols no último fim de semana, na vitória do Real sobre o Osasuna-ESP, pelo Campeonato Espanhol.

Os jogadores realizarão o primeiro treino em Belém nesta segunda-feira, às 17h, no Mangueirão. Serão três dias de atividades na capital do Pará antes do embarque para Maturín, na Venezuela, na quarta-feira (13). Lá, na quinta-feira (14), os comandados de Dorival Júnior enfrentarão a seleção venezuelana pelas Eliminatórias.