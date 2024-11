Destaques do Palmeiras, Weverton e Estêvão chegam a Belém para treinos da Seleção Brasileira

Além dos jogadores do Botafogo — Igor Jesus e Luiz Henrique —, outros dois atletas do Palmeiras já estão em Belém, integrando a delegação da Seleção Brasileira que disputará as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Segundo informações de funcionários do hotel onde a equipe está hospedada, o goleiro Weverton e o atacante Estêvão já se encontram em solo paraense.

Os atletas desembarcaram em Belém na madrugada desta segunda-feira (11). O último compromisso deles pelo Palmeiras foi na sexta-feira (8), quando o Verdão venceu o Grêmio, em casa, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estêvão, inclusive, marcou o gol da vitória alviverde.

A dupla do Palmeiras, assim como os demais jogadores da Seleção, realizará o primeiro treino em Belém nesta segunda-feira, às 17h, no Mangueirão. Serão três dias de atividades na capital do Pará antes do embarque para Maturín, na Venezuela, na quarta-feira (13). Lá, na quinta-feira (14), os comandados de Dorival Júnior enfrentarão a seleção venezuelana pelas Eliminatórias.