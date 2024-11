Paysandu inaugura campo 2 do CT; presidente buscou referências em rivais da Série B

O Paysandu inaugurou nesta sexta-feira (1) o seu segundo campo oficial no Centro de Treinamento (CT) Raul Aguilera, localizado no bairro das Águas Lindas, na Grande Belém. O evento contou com vários diretores, abnegados, torcedores e o presidente bicolor, Mauricio Ettinger e sua cúpula.

ASSISTA

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A programação feita pelo Papão contou com um café da manhã aos sócios-torcedores, que participaram de um sorteio. O evento marcou um passo importante para o clube bicolor, que pretende ter toda a parte operacional de treinamentos da equipe profissional funcionando no CT bicolor.

VEJA MAIS

Mandatário bicolor, Mauricio Ettinger explicou qual o projeto o clube possui para o CT nos próximos dois anos. Para o presidente bicolor, as viagens na Série B foram importantes para trocar contatos e conhecer as instalações de outros Centros de Treinamentos. O foco do clube alviceleste é trazer a estrutura que o clube possui na Curuzu para o CT e aí fazer com que os atletas tenham um conforto maior.

"O Paysandu possui uma estrutura completa, mas que hoje é dividida entre o hotel da Curuzu e o CT, com cozinha, hotel bom, academia sensacional e vamos ter tudo isso no CT também. Temos visitado nesses jogos [da Série B] muitos Centros de Treinamentos, além do Mirassol-SP, que repassou para nós os equipamentos que eles compraram e já contatamos. É uma coisa de primeiro mundo, refrigeração, cozinha e tudo muito bem estruturado", disse, Ettinger.

De olho no próximo compromisso

Após a apresentação do novo campo, os torcedores que estiveram no CT bicolor puderam acompanhar o treino do Paysandu, em preparação para o jogo contra a Ponte Preta-SP, na próxima segunda-feira (4), em Campinas (SP). Após o treinamento, o técnico Márcio Fernandes falou de mudança que o clube bicolor teve ao longo dos anos e relembrou dos tempos em que atuou pelo Papão como jogador.

“Isso mostra o trabalho da diretoria que se empenhou para ter dois campos para treinarmos, claro que o outro [campo] está sendo terminado, mas está avançado. Cheguei aqui em 1980, não tinha campo para treinar. Treinava-se na Curuzu ou tinha que algum benemérito que cedia campo para os treinamentos. E o Paysandu, com essa grandeza e a torcida imensa, merece ter condições boas de treinos, um CT que condiz com o nome e isso nos deixa feliz”, falou.

Inaugurado de forma inicial no dia 2 de dezembro de 2023, o CT Raul Aguilera, aos poucos vai ganhando forma e investimento da diretoria do Papão. A construção do terceiro campo já iniciou, além do “Bloco 4”, que consiste em um centro de saúde equipado com vestiários, academia, além de salas administrativas.