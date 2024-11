Paysandu deve negociar renovação de Esli Garcia na próxima semana; Atacante custa quase R$ 2 milhões

A continuidade do atacante venezuelano Esli García no Paysandu segue indefinida. Destaque do Papão nesta temporada, o jogador ainda não tem contrato com o clube para 2025. No entanto, a situação deverá ser resolvida a partir desta terça-feira (12), após a partida do Paysandu contra o Brusque-SC, válida pela 36ª rodada da Série B.

Quem confirmou a informação foi o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger. Em resposta ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o dirigente alviceleste afirmou que as negociações para a renovação de contrato com jogadores só serão tratadas após o confronto contra o Brusque. A prioridade do clube é garantir matematicamente a permanência na Série B antes de avançar nas tratativas.

No caso de Esli García, o Paysandu tenta concretizar a compra definitiva do atleta. O atacante está no clube por empréstimo do Deportivo Táchira, da Venezuela, mas o Papão possui a opção — e preferência — de compra ao término do contrato. Para adquirir os direitos federativos de Esli, o Paysandu precisará desembolsar cerca de 300 mil euros.

Esli García chegou ao Papão no início da temporada, vindo do Deportivo Táchira, com um contrato inicial de quatro meses. Após boas atuações no Campeonato Paraense e na Copa Verde, o vínculo foi estendido até o final da Série B. Desde então, o atacante marcou 11 gols em 42 partidas.

Apesar do bom desempenho, Esli não conseguiu se firmar como titular absoluto. As duas comissões técnicas que passaram pelo clube neste ano apontaram problemas relacionados à preparação física, alegando que o jogador tem dificuldades em completar os 90 minutos. Além disso, o atacante enfrenta críticas por falta de empenho defensivo durante as partidas.

Essas questões levaram Esli García a se desentender com o ex-técnico Hélio dos Anjos. Em uma entrevista coletiva, ambos trocaram declarações ásperas. Hélio afirmou que Esli era um jogador de “lances isolados”, enquanto o venezuelano chegou a dizer que não renovaria seu contrato com o clube.

Paysandu e Brusque-SC se enfrentam na segunda-feira (11), às 21h, no estádio da Curuzu, em Belém, pela 36ª rodada da Série B. A partida pode garantir matematicamente a permanência do Papão na Segundona para 2025. O jogo terá cobertura em tempo real pelo Oliberal.com e transmissão ao vivo pela Rádio Liberal.