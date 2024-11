Esli comenta fim do jejum e projeta Séria B de 2025 com a presença do Paysandu

A três rodadas do fim da Série B, o Paysandu está cada vez mais perto de garantir a permanência na competição e muito se deve à atuação do atacante Esli Garcia, autor do gol que deu a vitória bicolor por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, na última segunda-feira. A atuação do atleta vem rendendo bastante entre os torcedores e, principalmente com o atleta, que vê no resultado a chance que faltava para sacramentar o status de artilheiro do time na Segundona.

O gol contra a Ponte Preta o isolou ainda mais na condição de artilheiro bicolor na Série B, agora com sete gols. Mas engana-se quem pensa que o jogador estava satisfeito. Esli não entrava em campo há quatro jogos e não marcava há 10 rodadas, ou seja, a reconciliação com as redes veio numa hora crucial.

"Muito feliz pela partida, tínhamos que ganhar e conseguimos. Foi uma grande. Para mim teve um final feliz pelo gol. Tinha quatro partidas sem jogar, sem estar ajudando meus companheiros. Acho que pude ajudar o time, marcando depois de tanto tempo sem fazer gol", comentou o jogador, que sabiamente aguardou a hora da consagração.

"Assim é o futebol. Um momento você está em cima, depois está na parte de baixo. Eu sempre acreditei em mim, trabalhei muito no dia a dia para melhorar. Sempre tento fazer a minha parte", acrescenta. A vitória deixou o Papão na 13ª posição, com 43 pontos, precisando de mais dois para garantir vaga na B do ano que vem.

Apesar do otimismo, ele prefere não falar sobre o futuro na titularidade, dando a entender que espera o reconhecimento por seus serviços prestados. "Eu sempre quero jogar, estar em campo ajudando os companheiros. Para mim é muito importante e uma felicidade muito grande. Além de que também estamos confiantes na nossa permanência. Esse é um momento decisivo e todos querem estar em campo. Vejo que se eu fizer bem as coisas, terei outras oportunidades, contando muito com o apoio da torcida", encerra.