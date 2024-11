Paysandu deve ter apenas um desfalque para a partida decisiva contra o Brusque; veja

Depois de vencer a Ponte Preta fora de casa, o Papão da Amazônia ascendeu à 13ª posição na tábua classificatória e começa a materializar a esperada salvação na Série B. Com 43 pontos, o time precisa de mais dois para atingir a pontuação de corte, segundo os especialistas em projeções matemáticas no futebol. O Chance de Gol, por exemplo, crava apenas 0,1% de chances de queda, mas isso não significa que o clube está garantido e para a partida contra o Brusque, o técnico Márcio Fernandes deve ter pelo menos uma baixa em campo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

No jogo passado, o zagueiro Lucas Maia acabou tomando o terceiro amarelo, ganhando a suspensão automática. Com isso, ele desfalca a zaga bicolor, que tem no radar a possibilidade de contar com Carlão ou Quintana. A escolha ficará a cargo de Márcio Fernandes, que vinha utilizando a formação defensiva, com Maia e Wanderson, há três rodadas. . Quando não vem escalado na zaga, Lucas Maia por vezes aparece na lateral-direita, que hoje pertence a Bryan Borges.

VEJA MAIS





O Papão entrará em campo pela 36ª rodada na próxima segunda-feira, dia 11, às 21h, já sabendo se poderá garantir matematicamente a permanência ou não. Além de vencer o Brusque, o time bicolor depende de tropeços de CRB ou Ponte. O time alagoano recebe o Goiás, no sábado, dia 9, já a Macaca joga contra o Vila Nova, fora de casa, no mesmo dia que o Paysandu, às 18h30, partida com encerramento previsto para cerca de meia hora antes do confronto entre Papão e o Quadricolor.

Apesar da baixa, o restante do time deve permanecer o mesmo que venceu a Macaca. Se vencer mais este jogo, o Paysandu sela a vaga na Série B, faltando ainda dois jogos, sendo o último, contra o Vila Nova, em Belém. Hoje o Papão é o 13º, com 43 pontos, acima do Botafogo-SP, com 42; Chapecoense, com 40 e CRB, com 39, sendo este o último time antes da zona de rebaixamento. Por fim seguem Ponte Preta, com 38; Ituano, com 34; Brusque, com 33 e o lanterna Guarani, com 31.