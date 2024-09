Após vitória na Curuzu, Esli García cumpre promessa e dá camisa para torcedor mirim do Paysandu

O último jogo do Paysandu não foi marcado apenas pelo retorno do clube ao caminho da vitória. Mas também por um ato que ficará marcado para sempre para dois torcedores, um ainda em formação. Após a partida contra o Ituano-SP, o atacante Esli García foi até a arquibancada da Curuzu e entregou uma camisa ao pequeno Wendeo Kaique, de seis anos.

O presente havia sido uma promessa do jogador ao pequeno torcedor do Papão. Em contato com o Núcleo de Esportes de OLiberal, Wellington Silva, tio de Wendeo e apaixonado pelo Paysandu, contou como foi o momento.

A história começou quando Wellington levou o sobrinho pela primeira vez para assistir a um jogo do time bicolor no estádio. A partida escolhida foi a contra o Guarani-SP. O momento rendeu uma publicação nas redes sociais, que chegou até Esli García. O atacante venezuelano comentou na postagem e disse que queria dar uma camisa ao menino.

"Ele entrou em contato comigo pelo direct. Agradeci pelo carinho com meu sobrinho e ele disse que seria um presente com muito carinho. Ontem [sexta-feira], ele me mandou mensagem falando que ia entregar depois do jogo", relatou Wellington.

Wendeo recebeu presente após vitória do Papão na Curuzu (Arquivo Pessoal / Wellington Silva)

O torcedor acertou os detalhes com Esli por mensagem e ficaram aguardando o jogador atrás do banco de reservas. Ao final da partida, que terminou com o triunfo bicolor, o atacante cumpriu com o prometido. Tirou a camisa e procurou Wellington na arquibancada, em um ato de carinho e respeito à paixão dos torcedores pelo clube.

"Estava gravando tudo da entrega, mas no momento da emoção acabei não salvando o vídeo. Vi meu sobrinho me olhando com um 'sorrisão de orelha a orelha' e ele, sem entender minha emoção, só ficava me olhando. Ele ainda não tem noção do que esse momento significa para mim [torcedor], esse amor e essa paixão pelo Paysandu. Esse momento vai ficar em nossas memórias para o resto de nossas vidas", relatou Wellington Silva.