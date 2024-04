VÍDEO: Torcedor mirim se emociona com classificação do Paysandu para a final da Copa Verde

O torcedor mirim Bernardo Paes Alves, de 9 anos, viralizou nas redes sociais após o Paysandu ter conquistado a vaga para a final da Copa Verde, na última quarta-feira (10), no Mangueirão. O triunfo bicolor veio com muita emoção, na disputa de pênaltis. Após Diogo Silva pegar a última cobrança azulina, o pequeno fã do Bicola não se segurou e começou a chorar.

Nas imagens que viralizaram nas redes sociais, o torcedor mirim aparece emocionado e celebrando a vitória do Paysandu. Sem conseguir conter as lagrimas, o pequeno abraça o pai, que também celebra mais uma final na Copa Verde do time.

Veja o vídeo

Nas redes sociais, internautas começaram a compartilhar o vídeo, emocionados com a espontaneidade e paixão do torcedor mirim pelo Papão. Foi a mãe, Rany Paes, quem gravou o vídeo. Em contato com o OLiberal.com, ela contou que achou ação do filho muito genuína.

"Nós fomos acompanhar o último Re-Pa no estádio e desde o início da tarde ele já estava muito ansioso. Queria ir cedo para o estádio, logo que chegamos lá, queria entrar logo. Durante o jogo, estávamos todos tensos. Mas quando começaram as cobranças de pênaltis, a ansiedade e o nervosismo tomaram conta. O Bernardo se tremia durante as cobranças, rezava e vibrava muito sempre que o papão fazia um gol", contou a mãe do pequeno.

Segundo ela, como um bom torcedor, Bernardo torcia para que os adversários errassem as cobranças e quando Diogo Silva defendeu o último pênalti, o filho comemorou muito.

"Quando foi na última batida, ele ficou 'secando' o jogador do Remo e dizia baixinho 'vai perder, vai perder, vai perder!'. Quando o goleiro defendeu, foi uma explosão! Todo mundo começou a gritar, pular, se abraçar e quando eu olhei para ele, ele tava aos prantos dizendo 'a gente ganhou! A gente ganhou!'. Achei tão genuíno, que gravei esse momento", relatou Rany.

Bernardo e os pais no Mangueirão no clássico Re-Pa (Arquivo Pessoal)

Ainda de acordo com a mãe de Bernardo, o pequeno foi convidado para entrar em campo com o jogador meia Val Soares no próximo clássico Re-Pa, que marca a final do Parazão.

No jogo, o Paysandu se garantiu na final após superar o maior rival nos pênaltis, por 4 a 3. No tempo normal, a partida havia terminado empatada em 1 a '. Com o resultado, o Bicola vai disputar a oitava final de Copa Verde.

Vale destacar que a equipe bicolor é a maior vencedora do torneio, com três títulos. O Papão vai encarar o vencedor da segunda semifinal, que será entre Vila Nova e Cuiabá.