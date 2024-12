Em meio a negociações com o Paysandu, goleiro Rafael Santos se despede do Operário-PR

O Paysandu deve anunciar em breve um novo goleiro para o elenco de 2025: trata-se do jogador Rafael Santos, que estava no Operário-PR, clube do qual se despediu na última segunda-feira (02/12). O goleiro deve substituir Diogo Silva, que estaria de saída para a Ponte Preta.

Na postagem de despedida do Operário, em uma rede social, Rafael Santos agradeceu ao clube e à torcida e acrescentou: “Saio com o coração cheio de gratidão, levando comigo o carinho da torcida e os aprendizados que essa jornada proporcionou”.

O goleiro, de 35 anos, deixa o Operário após 84 partidas vestindo a camisa do Fantasma paranaense. Ele iniciou a carreira no Corinthians, em 2008, quando conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro. Também passou por Avaí, Bragantino, Botafogo-SP, São Caetano, Portuguesa, Guarani, Madureira, Tupi, Bahia, Vila Nova, Confiança e Tombense.

Rafael Santos deve disputar a posição com Matheus Nogueira, atual titular do gol do Papão, que tem um acerto verbal com o clube até 2028.

Temporada 2025

O Paysandu está se preparando para a temporada 2025 e, além de Rafael Santos, deve anunciar outras contratações ao longo das próximas semanas, visando o início da pré-temporada. No próximo ano, a equipe bicolor inicia o calendário com a disputa do Campeonato Paraense, além de Copa Verde, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro.