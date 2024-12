Deixando a presidência do Paysandu, Mauricio Ettinger recebe homenagem de colaboradores do clube

O Paysandu está se despedindo de Mauricio Ettinger, que deixa a presidência do clube bicolor após quatro anos no cargo. No último domingo (1º/12), o dirigente recebeu de colaboradores do Papão uma homenagem de despedida, em agradecimento pelo período no cargo.

Para marcar a ocasião, Ettinger recebeu de presente uma camisa oficial do Paysandu enquadrada e autografada por todos os colaboradores e diretores do clube.

Ettinger passou quatro anos na presidência do Papão e neste período o time principal do clube conquistou quatro títulos e um acesso à Série B. Além disso, o dirigente entregou dois campos do CT Raul Aguilera, reformou o Estádio da Curuzu e reestruturou a Sede Social e Sede Náutica.

Quem ocupa a cadeira da presidência do clube a partir de 2025 é Roger Aguilera, eleito para comandar o clube até 2026 com 689 votos de associados. Aguilera está planejando uma maior reestruturação no clube, começando com a contratação de uma mulher como CEO, além de novas reformas no Estádio da Curuzu.