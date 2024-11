Nicolas faz balanço do ano no Paysandu e cita críticas da torcida: 'desproporcional'

Chegou ao fim a temporada 2024 e Nicolas terminou o ano com dois títulos, artilheiro de duas competições e principal goleador do Paysandu, porém, a temporada do atacante fechou com um relacionamento conturbado com parte da torcida pela má fase vivida no Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador fez um balanço do ano e disse que a cobrança da torcida em alguns momentos foi desproporcional.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Nicolas, de 35 anos, fez 20 gols na temporada e teve seu melhor ano em relação ao número de vezes em que balançou as redes na carreira, porém, nem tudo são flores e a falta de gols na Série B [foram só três], fez com que o torcedor pegasse no pé de Nicolas

“Encerro essa caminhada com 20 gols no ano, mas tenho ciência de que poderia ter contribuído muito mais. Fui bastante cobrado por isso, em alguns momentos até de forma desproporcional, mas jamais deixei de me empenhar e tentar entregar tudo em campo”, publicou.

VEJA MAIS

O atacante bicolor possui contrato com o Papão até o final de 2025. Ele afirmou que não soube assimilar bem as críticas feitas por parte da torcida e disse que decidiu ficar quieto, no seu canto, sem rebater as situações.

“Foi difícil assimilar e aceitar algumas situações de uma torcida que sempre esteve comigo desde quando aqui cheguei na primeira passagem, em 2019, principalmente por tudo que passamos lá atrás. Mesmo assim respeitei todas as críticas e manifestações quieto. Preferi o silêncio até mesmo nas redes sociais, onde pouco interagi”, disse.

Nicolas chegou à marca de 150 jogos pelo Paysandu, 11 premiações individuais, além de ter conquistado os títulos do Parazão e Copa Verde e ser os artilheiros das duas competições. O atacante comentou que foi um ano cheio de estresse e que terminou a temporada com o dever cumprido.

“Foi uma temporada intensa e estressante em vários momentos, mas acima de tudo vitoriosa e histórica para o Paysandu. Mais uma vez honrei a camisa desse clube que eu tanto amo”, finalizou.