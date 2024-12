Lembra dele? Paysandu pretende trazer de volta meia campeão da Copa Verde

O Paysandu agendou a apresentação do elenco para o próximo dia 26. Até lá, a direção do clube segue observando o mercado da bola e, segundo o presidente eleito do clube, existe a possibilidade de um velho conhecido da Fiel Bicolor retornar ao time. Jogador do clube entre os anos de 2021 e 2022, o meia José Aldo, atualmente no Ituano, está nos planos para 2025.

A informação foi dada por Roger Aguilera durante entrevista ao "Égua do Podcast". Roger falou sobre diversos assuntos, entre eles o interesse em alguns nomes que já passaram por Belém, o principal deles é o meia de 26 anos. "É um atleta que tem uma boa identificação com o Paysandu. Falei com ele recentemente. Veio para o Paysandu junto com o João Vieira, passou alguns anos e saiu", disse.

"O José Aldo é um atleta que estamos conversando, mas existem algumas questões e prioridades de escolha dele em jogar fora. Aceitamos isso, mas estamos em uma conversa", prosseguiu. José Aldo chegou ao Paysandu em 2021, quando fez apenas oito jogos e marcou um gol. No ano seguinte disputou outras 42 partidas e anotou 5 gols, além de três assistências.

Com o Paysandu, o atleta conquistou o título da Copa Verde, após vencer o Vila Nova nos pênaltis. Do Papão ele seguiu para o Ituano, onde disputou recentemente a Série B do Campeonato Brasileiro.

Início dos trabalhos

A data escolhida pela diretoria do Paysandu para a apresentação do estafe, comissão técnica e funcionários ligados ao futebol será no dia 26 de dezembro, no Estádio da Curuzu. Já os jogadores chegam ao clube no dia 27, dando início à pré-temporada alviceleste.

O clube fará uma pequena pausa na programação de treinos nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, com os jogadores retornando às atividades no dia 2, e prossegue com os trabalhos até o dia 11, já que o primeiro compromisso do time no ano será dia 12 de janeiro: o clássico contra a Tuna, na decisão da Supercopa Grão-Pará, no Mangueirão.