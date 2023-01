Ex-Paysandu, José Aldo perde pênalti em empate do Ituano com a Portuguesa no Paulistão; vídeo

O meia José Aldo, ex-Paysandu, desperdiçou uma cobrança de pênalti no empate em 1 a 1 entre Ituano e Portuguesa, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A partida foi disputada na noite desta quarta-feira (18) no estádio Novelli Jr., em Itu. O placar deixou o Galo, time de Aldo, na laterna do Grupo C do Paulistão, com 2 pontos.

O pênalti foi marcado a favor do Ituano ainda no primeiro tempo, aos 33 minutos, quando o placar estava 0 a 0. O árbitro apontou para a marca do cal após disputa na área entre Patrick, da Lusa, e Felipe Saraiva, do Galo. Dono da camisa 8 do Ituano, Aldo bateu fraco no canto esquerdo e o goleiro Thomazella, da Portuguesa, defendeu sem dar rebote. Assista:

Em entrevista após a partida, o ex-bicolor lamentou o erro, mas se manteve de cabeça erguida. “Sempre bati assim, desde a base. Foram 40 dias de treinamentos e pela primeira perdi. Vamos levantar a cabeça e recuperar no segundo tempo”, declarou o meio-campista de 24 anos no intervalo do confronto. O jogador foi substituído aos 17 minutos do segundo tempo.

Pênalti foi marcado aos 33 minutos do primeiro tempo (Miguel Schincariol/Ituano)

O Ituano até saiu na frente do placar. Aos 24 da etapa final, Paulo Victor bateu cruzado e fez 1 a 0 para o Galo. A Portuguesa conseguiu a igualdade no último lance do jogo, com Daniel Costa cobrando pênalti no 9º minuto de acréscimo.

Passagem marcante pelo Papão

José Aldo passou uma temporada e meia no Paysandu. O meia chegou ao clube em setembro de 2021, durante a reta final da campanha bicolor na Série C. Foram 8 jogos e um gol, que garantiram a prorrogação do empréstimo para 2022 junto ao Guarani de Palhoça-SC, detentor de seus direitos esportivos.

Aldo, então, firmou-se como uma das principais peças do Papão no ano passado e foi titular absoluto da equipe sob o comando de Márcio Fernandes, com 5 gols e três assistências em 42 atuações em 2022, segundo números do site ogol.

José Aldo fez 42 jogos em uma temporada e meia pelo Papão (John Wesley/Paysandu)

A diretoria alviceleste tentou a permanência para 2023, mas a concorrência de equipes da Série B pesou e o grupo de investidores por trás do meia preferiu transferí-lo para o Ituano, também por causa da maior vitrine do Paulistão. O Galo foi o 6º colocado da última Segundona, cinco pontos atrás do Bahia, que abriu o G4 - grupo dos que subiram para a Série A nacional.