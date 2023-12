Paysandu dá prazo para José Aldo definir se volta ou não ao Papão em 2024

Negociando com o Paysandu, o meia José Aldo terá um prazo para definir se volta ou não ao Papão na próxima temporada. O Núcleo de Esportes de O Liberal apurou que o jogador tem que dar uma resposta ao clube bicolor até o final deste ano. Caso o contrário, o Bicola deve buscar outras opções no mercado.

Ainda segundo a apuração, caso Aldo não acerte com o Papão, o clube deve continuar na busca por um volante. Vale destacar que na Série B deste ano, jogando pelo Ituano-SP, o jogador atuou como primeiro homem do meio de campo, função diferente daquela exercida no Paysandu em 2022.

Negócio improvável

Apesar do ultimato bicolor, o clube avalia como "difícil" o acordo com Aldo. O motivo, segundo a apuração, é a indefinição com relação à carreira do atleta. Atualmente, José Aldo pertence ao Guarani de Palhoça-SC.

Além do Paysandu, negociam com o meia o CRB-AL e o Ceará-CE. Ambos os clubes disputarão a Série B do Brasileirão na próxima temporada.

Histórico

Destaque do Paysandu nas temporadas de 2021 e 2022, José Aldo já atuou em 50 partidas com a camisa alviceleste e marcou seis gols pelo Papão.

Natural de Surubim, interior de Pernambuco, Aldo fez parte das divisões de base do Palmeiras, até que foi emprestado para o Internacional. Depois jogou no sub-23 do Portimonense-POR, até ser cedido para o Pelotas-RS.

Desde o final do ano passado, Aldo defende as cores do Ituano-SP. No clube paulista, ele disputou o campeonato estadual, a Copa do Brasil e a Série B do Brasileirão. Foram 40 partidas disputadas e nenhum gol marcado pela equipe rubro-negra.