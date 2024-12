Remo confirma contratação do preparador físico para a temporada

O Clube do Remo confirmou a chegada de Jonas Neves como novo preparador físico para a temporada de 2025. Ele se junta à comissão técnica liderada por Rodrigo Santana e será o grande responsável pelo condicionamento físico do elenco.

Jonas foi apresentado pelo clube e já falou sobre os desafios do início de temporada, onde os clubes do Parazão enfrentam gramados pesados por conta do "inverno amazônico". Sobre essas dificuldades, ele foi incisivo.

"Acaba que os treinamentos já acontecem nesse tipo de solo. Naturalmente eles vão criando uma adaptação para esse tipo de campo mais pesado. Junto com o trabalho de força, usando trenó, a própria tração, isso ajuda nesse o condicionamento", explica.

Com 42 anos e mais de sete anos de experiência na área, Jonas já trabalhou em equipes como Tupi-MG, Caldense-MG, América-MG, Paysandu, Vila Nova e América-RN.

Jonas contará com o apoio de Matheus Proença, auxiliar de preparação física do clube. Matheus já está em Belém e será apresentado oficialmente nesta quarta-feira (4). Jonas trabalhou em vários clubes e se mostrou otimista quanto ao preparo do elenco, que será apresentado em dois grupos diferentes, que precisam alcançar a mesma condição física já no Campeonato Paraense.

"Teremos dois grupos diferentes. Um agora em dezembro e outro que chega em janeiro. Vamos trabalhar para equilibrar a condição de ambos, para que o time já comece a temporada num bom nível físico. Vamos fazer um trabalho conjunto", garantiu.