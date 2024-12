Presidente da FPF publica pedido de torcedora ao Clube do Remo e ‘fofura’ repercute

Em diversos jogos, os jogadores do Clube do Remo entram acompanhados de crianças no gramado no momento inicial das partidas, e nesta terça-feira (17/12), um pedido inusitado chegou ao clube azulino. O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, publicou em uma rede social, o pedido que recebeu para que uma mini torcedora entrasse em campo com o Leão.

Por meio de um “ofício”, o avô da menina, identificada como Laura, de quatro anos, pede que o mandatário leve ao Remo o pedido para a menina entrar em campo com os jogadores em algum jogo, provavelmente da temporada 2025. Na legenda da postagem, Gluck Paul pede que o Remo ajude a realizar o sonho.

Prontamente, o Remo respondeu “vamos” nos comentários da postagem do presidente da FPF, concordando em realizar o sonho de Laura e do avô.

O Clube do Remo volta a campo em janeiro de 2025, estreando a temporada com o Campeonato Paraense. Além disso, o Leão terá outros desafios no ano, como a disputa da Copa Verde, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro.