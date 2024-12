Clube do Remo celebra título no Parazão de basquete e visualiza próxima temporada

O Clube do Remo venceu o Paysandu e garantiu o título no Campeonato Paraense de basquete no último domingo, ganhando por 70 a 60. A vitória ocorreu no último de uma série de cinco jogos, e o ala-pivô Denys Tavares, um dos destaques do time, celebrou a conquista em entrevista para o Núcleo de Esportes de O Liberal.

Antes do jogo decisivo, o Paysandu, maior rival do Leão, era o grande favorito para o título paraense. No entanto, Denys destacou que o “jogo se vence na quadra”.

“Sabíamos das dificuldades do nosso time, também sabíamos que o Paysandu tinha mais estrutura financeira. Mas o campeonato com cinco times nos deu tempo de crescer na competição e fomos tirando essa energia das dificuldades, o que deu força para chegarmos até o título”, declarou.

“O título mostra para o rival que o jogo é jogado dentro de quadra. Falo isso porque nas entrevistas e bastidores eles eram sempre os favoritos. Mas nós jogamos cada jogo como uma final”, completou.

Ainda segundo o jogador, que foi um dos destaques do time, a união do time foi um dos principais fatores que deram ao Leão certo “gás” para a vitória.

“O clima do elenco era clima de família, sem querer ser clichê, a união do time fez toda a diferença era uma energia muito boa que foi fundamental para o título”, disse.

Na próxima temporada, a expectativa de Denys é de mais um título paraense no basquete para a equipe azulina. “Agora é manter a base e disputar as copas e já pensar o Parazão 2025”, finalizou.