Presidente de clube da Série A confirma acerto do Remo com lateral-esquerdo; saiba quem é

O Remo deve anunciar nos próximos dias a contratação do lateral-esquerdo PK, de 30 anos, que estava disputando a Série A do Campeonato Brasileiro pelo Vitória-BA. A informação foi dada pelo presidente do clube baiano nesta terça-feira (17), em uma entrevista ao ArenaCast, programa do site de notícias Arena Rubro-Negra.

O mandatário do Vitória, Fábio Mota, disse em entrevista que o lateral-esquerdo Patric Calmon, o PK, não ficará no clube nordestino. Moto confirmou ainda que o jogador irá defender as cores do Remo na próxima temporada. O atleta teve seu nome sondado pelo Ceará, porém, vai defender as cores do Leão Azul em 2025.

PK chega ao Remo na condição de empréstimo, possivelmente até o final da temporada de 2025. O jogador fechou o ano de 2024 com a camisa do Vitória com 27 partidas realizadas, além de um gol marcado e três assistências.

Natural da cidade Madre de Deus (BA), PK iniciou a carreira nas categorias de base do Bahia-BA. Atuou pelo São Paulo-SP, Atlético-GO, Londrina-PR, Treze-PB, Sampaio Corrêa-RJ, além do Cianorte-PR e Ypiranga-RS. No ano passado, ele defendeu as cores do Cuiabá-MT, na Série A do Brasileiro.

PK é a quinta contratação do Remo para 2025. Antes dele o Leão Azul, anunciou as contratações do zagueiro Lucão, do volante Dener, do meia Dodô e também o atacante Maxwell. Em 2025 o clube azulino terá quatro competições oficias a disputar, iniciando pelo Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil e fechando com o Brasileiro da Série B.