Bragantino-PA pega o Primavera-MT fora de casa pela Copa do Brasil

O Bragantino será o primeiro clube do Pará a estrear na Copa do Brasil 2026. O Tubarão vai pegar o Primavera-MT, fora de casa, em jogo único, pela primeira fase da competição mais democrática do futebol brasileiro. Ainda sem data e nem horário disponível, o Bragantino terá que encarar uma viagem.

O sorteio da Copa do Brasil foi realizado na tarde desta quarta-feira (28), na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ). O confronto já havia sido definido através do Ranking Nacional de Clubes (RNC), porém, foi sorteado o mando de campo da partida e neste sorteio ficou decidido que o Tubarão vai atuar fora de casa.

Quem vencer o confronto vai pegar o Atlético-GO, fora de casa, na segunda fase.