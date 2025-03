No estádio da Tuna, Remo estreia na Copa do Brasil Sub-17; confira os detalhes

O Clube do Remo estreia nas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17 nesta terça-feira (11), contra o Mazagão–AP, às 15h, no estádio do Souza, em Belém. A partida, que estava marcada para o Baenão, foi transferida para a casa da Tuna Luso devido ao fechamento do estádio do Leão para reformas.

O Simba chega à competição após ter sido campeão do Campeonato Paraense Sub-17 em 2024. Com apenas dois remanescentes titulares do time que levantou a taça no ano passado, os azulinos, comandados pelo técnico Alisson Costa, chegam com um elenco reformulado para enfrentar o atual campeão estadual amapaense.

O time azulino conta com as boas atuações dos três destaques do elenco para se classificar: o zagueiro Eloyn e os atacantes Bruno e Felipinho. A classificação será decidida em uma única partida. Em caso de empate no tempo regulamentar, o vencedor será determinado pela disputa de pênaltis. Quem se classificar enfrentará o vencedor do jogo entre Amazonas-AM e Monte Roraima-RR.

Copa do Brasil Sub-17

O campeonato é estruturado em cinco etapas, com a primeira sendo disputada em partidas únicas. A partir da segunda fase, as equipes enfrentarão os adversários em jogos de ida e volta. A final, marcada para o dia 6 de maio, será decidida em uma única partida. Na edição anterior, em 2024, o Fluminense conquistou o título.