Paysandu embarca nesta segunda-feira (10) para encarar o São Raimundo na semifinal da Copa Verde

O Paysandu tem uma semana importante na Copa Verde. O time bicolor encara o São Raimundo-RR na próxima quarta-feira (12), no jogo de ida da semifinal do torneio regional. Sem o Parazão, a equipe de Luizinho Lopes viaja nesta segunda-feira (10) em direção a Boa Vista, capital de Roraima.

Conforme a programação do clube, a delegação bicolor embarca às 16h50 para Boa Vista. Pela manhã, o time realizou o último treino em Belém. O próximo será em Roraima, na terça-feira (11), no CT do Monte Roraima, às 16h.

Lá, o treinador Luizinho Lopes fará os últimos ajustes na equipe que vai encarar o Mundão. O técnico ainda tem uma dúvida para a partida. O atacante Borasi foi poupado do duelo contra o Castanhal na última rodada do Parazão por conta de uma lesão na coxa e ainda pode estar em recuperação. Além disso, o jogo pode marcar a estreia do paraguaio Jorge Benítez.

O Paysandu é o grande favorito para a partida. Contudo, o São Raimundo tem sido uma grande surpresa na competição e não deve ser um adversário fácil. O clube eliminou o Remo na primeira fase da Copa Verde, em pleno Baenão, ao superar o Leão Azul nos pênaltis.

Com o Parazão paralisado, o Paysandu focou todas as energias no duelo contra o Mundão e manteve os treinamentos durante o final de semana. Na semifinal, o duelo será de ida e volta, com o Papão tendo a vantagem de decidir em casa.

O primeiro jogo da semifinal ocorre nesta quarta-feira (12), às 20h30, no estádio Canarinho. Após a partida, o time retorna para Belém e deve desembarcar na capital paraense por volta das 12h de quinta-feira (13). No dia seguinte, o time tem treino marcado no CT Raul Aguilera. A programação do final de semana ainda não foi definida pelo clube.

O Bicola é o maior campeão da Copa Verde, com quatro títulos, e esteve presente em oito das 10 finais do torneio. Na última edição, o Paysandu conquistou o título em cima do Vila Nova-GO e está em busca de mais uma taça para a coleção.