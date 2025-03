Vilela quer Paysandu ligado contra time que já eliminou Remo e Amazonas

O Paysandu se prepara para enfrentar o São Raimundo na próxima quarta-feira (12), pelo jogo de ida da semifinal da Copa Verde. A partida será disputada no Estádio Flamarion Vasconcelos, em Boa Vista (RR). Para o volante Leandro Vilela, o confronto exige atenção, já que o adversário já demonstrou força na temporada, eliminando Remo e Amazonas, times da Série B do Campeonato Brasileiro, além de ter quase eliminado o Grêmio da Copa do Brasil, levando gol de empate no último minuto. O alerta do Lobo está ligado.

"Fez um jogo duríssimo contra o Grêmio [pela Copa do Brasil]. Acho que o Grêmio empatou no final do jogo e ganhou nos pênaltis, então é uma equipe que merece atenção, merece o respeito devido. A gente tem que entrar com o estado de alerta bem ligado porque no primeiro jogo muita coisa pode se decidir. Então temos que ir lá, fazer um bom jogo, concentrado e sabendo que somos os atuais campeões da Copa Verde e se portar como campeão", afirmou Vilela.

Paraense Paralisado

O Paysandu vem aproveitando a paralisação do Campeonato Paraense para intensificar os treinamentos. O estadual foi interrompido após a punição de Tuna Luso e Capitão Poço pela escalação de jogadores sem contrato profissional. A situação gerou mudanças na classificação e deixou o torneio indefinido, com novos julgamentos previstos para os próximos dias. Para Vilela, a pausa permitiu que o técnico Luizinho Lopes trabalhasse melhor a equipe. É a primeira vez que a equipe teve uma semana livre para treinar.

"A gente sabe que com o calendário algumas questões ficaram espremidas. Na questão de treinamentos, esse ano dificilmente tivemos uma semana cheia pra trabalhar e agora, com a paralisação do Paraense, tivemos", comentou o volante. "Conseguimos trabalhar algumas circunstâncias que o Luizinho ainda não tinha conseguido fazer com a gente. Foi bom pra aprimorar algumas coisas, acho que a gente vem numa crescente importante na temporada, num momento bom de fases decisivas, nosso time ganhou confiança, ganhou um modelo bem importante, esse tempo foi bom para corrigirmos algumas coisas".

Apesar de ganharem mais tempo para ajustes, o volante lamentou o impacto negativo da paralisação para o futebol do estado.

"Passa uma imagem muito negativa de desorganização. Isso é ruim para o povo paraense, para o campeonato, para o estado. Quando você passa uma imagem assim, você remete ao pensamento que algo surgiu errado, alguma brecha não foi corrigida a tempo, e atrapalha o trabalho de muita gente. O Paysandu tem um calendário extenso, competições importantes, e vivemos uma situação de indecisão, não sabemos quando vamos jogar, porque tem outro julgamento para acontecer", criticou o jogador, que ainda falou que os mais prejudicados são os times de menor estrutura.

"Graças a Deus estamos numa equipe que tem condições financeiras, mas muito me preocupa as equipes menores. Pra eles, qualquer tipo de atraso gera um déficit muito grande. É mais tempo de contrato que você precisa pagar seus jogadores, tem a logística de viagem... Pra esses clubes, a parte financeira é muito prejudicial. Fica ruim a imagem do Pará", concluiu.