Quintana critica desorganização do futebol paraense e diz que jogadores pensam duas vezes para vir

A paralisação do Campeonato Paraense por irregularidades na inscrição de atletas reacendeu uma antiga discussão sobre a estrutura do futebol estadual. Antes mesmo da decisão da Federação Paraense de Futebol (FPF) de suspender o torneio nesta sexta-feira (7), o zagueiro uruguaio Yefferson Quintana, do Paysandu, já havia levantado a questão, ao ser questionado sobre as punições de Tuna e Capitão Poço ontem e a discussão em torno da paralisação ou não do torneio. Em entrevista coletiva, o defensor criticou a falta de organização e revelou que já ouviu de colegas que evitam jogar no Pará por conta das condições do campeonato.

"Escutei muito aqui quando cheguei no ano passado sobre a situação dos campos ruins, todo mundo estava se queixando. Acho que se a federação não arruma o que o jogador pede e depois acontece mais essas coisas [paralisação] aqui é complicado. Por exemplo, você fala pra um companheiro vir jogar aqui um estadual, ele pensa se vai ou não, por esses problemas que tem às vezes", afirmou Quintana.

A declaração do zagueiro veio momentos antes da decisão da FPF voltar atrás da própria decisão e suspender a competição, que já teve Caeté e Tuna punidos por inscrições irregulares e Remo e Bragantino ainda aguardam julgamento an próxima semana. O Paysandu entraria em campo neste sábado (8) contra o Capitão Poço, mas a rodada foi cancelada.

Apesar das críticas à estrutura do futebol paraense, Quintana também destacou a evolução do time bicolor sob o comando de Luizinho Lopes. O defensor elogiou a organização tática imposta pelo comandante bicolor.

"A gente vem trabalhando na semana muito a postura defensiva. Acho que quando a gente atacava muito, normalmente ficávamos um pouco mal posicionados. Luizinho foi corrigindo muito nossa posição dentro do campo. Ele trabalhou muito vídeo, isso foi bom pra nós", explicou o uruguaio.

O zagueiro comparou o estilo de jogo de Luizinho com o de Márcio Fernandes, ex-treinador do Paysandu, e deu a entender que a equipe hoje tem uma nova identidade.

"Temos evoluído, a gente tem comparado os números do começo do ano, acompanhamos muito, são diferentes maneiras de jogar. Márcio tinha um jogo mais pra frente, pressionando em cima toda hora, e deu pra ver que a gente vinha jogando desarrumado. Acho que Luizinho arrumou o time, estamos mais com o estilo dele", analisou.

Com a suspensão do Parazão, o Paysandu foca as atenções para o jogo contra o São Raimundo na próxima quarta-feira (12), no estádio Flamarion Vasconcelos, em Roraima, pela semifinal da Copa Verde.