Contra o Criciúma, Remo busca cota milionária na Copa do Brasil; veja o valor

Com a paralisação do Campeonato Paraense, o foco do Remo está voltado exclusivamente para o duelo contra o Criciúma, válido pela segunda fase da Copa do Brasil. O confronto ocorre nesta terça-feira (11), no estádio Mangueirão, e vale vaga na terceira fase e uma cota alta para o clube.

Se vencer o time catarinense, o Leão Azul embolsará uma premiação de R$ 2.315.250. Neste ano, a equipe azulina faz parte do grupo B, que inclui os clubes da Segunda Divisão do futebol brasileiro.

Assim, o clube já faturou R$ 2.921.625, pelas primeiras duas fases do torneio, sendo R$ 1.378.125 na primeira e R$ 1.543.500 na segunda. Se avançar, a premiação total na competição será de mais de R$ 5 milhões.

Além do Remo, a Tuna também briga por uma vaga na próxima fase do torneio e pela cota. A Águia do Souza encara o CSA-AL na quinta-feira (13), no estádio Rei Pelé, às 21h30.

Campanhas

Em 2023, o Remo chegou até a terceira fase do torneio, mas acabou sendo eliminado pelo Corinthians. O time venceu por 2 a 0 no jogo de ida e, na volta, perdeu pelo mesmo placar. Com isso, a disputa foi para os pênaltis e o Timão levou a melhor. Já em 2024, o Leão Azul caiu na primeira fase ao perder para o Porto Velho-RO.

Preparação

Fora da Copa Verde e com o Parazão paralisado por conta de um processo no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD/PA) que envolve a inscrição irregular de jogadores, o time de Rodrigo Santana voltou todas as suas atenções para o confronto contra o Criciúma.

No elenco, a equipe tem nomes conhecidos do Tigre. Pedro Rocha e Felipe Vizeu, atacantes do Remo, atuaram no clube catarinense na temporada passada. Com os dois no plantel, Rodrigo Santana pode aproveitar o conhecimento de ambos para montar a estratégia para o duelo.

Vale lembrar que a partida será única e não há vantagem de empate para o visitante. Em caso de igualdade, a disputa vai para os pênaltis.

A partida entre Remo e Criciúma será realizada nesta terça-feira (11), no Mangueirão, a partir das 19h30. O jogo terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.