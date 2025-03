Ex-Criciúma, Pedro Rocha ajuda Remo com informações sobre adversário na Copa do Brasil

O Remo segue sua preparação para o duelo decisivo contra o Criciúma, na próxima terça-feira (11), pela segunda fase da Copa do Brasil. Além dos treinamentos, um dos trunfos do Leão para o duelo é o atacante Pedro Rocha, que teve uma breve passagem pelo clube catarinense no ano passado. Tempo suficiente para conseguir informações que, promete o atacante, podem ajudar o Remo.

"Eu estava lá no ano passado. Mesmo com a troca de muitos jogadores hoje, ainda sim ficaram alguns que a gente conhece. Então a gente sabe um pouco do perfil de cada um e, de alguma forma, pode passar essa informação para os outros jogadores que aqui estão e pra comissão técnica", afirmou o jogador.

Com a suspensão do Campeonato Paraense desde a semana passada, o Remo, que enfrentaria o Santa Rosa na sexta-feira (7) pelas quartas de final do estadual, ganhou mais tempo para focar exclusivamente no Criciúma. Pedro Rocha afirma que a paralisação foi positiva para a preparação, mas também lamentou a situação vivida pelo torneio local.

"Se a gente tivesse jogo, teríamos menos tempo de descanso, ia ser muito curto o tempo entre as partidas. E a gente ganhou esses dias a mais pra aumentar o foco só pra esse jogo. Temos aproveitado da melhor forma", destacou.

"A gente fica surpreso e chateado com a paralisação. A gente sempre preza pelo profissionalismo máximo, sempre concentrado para o que acontecer. Ficamos tristes porque um campeonato como o Paraense, estar acontecendo isso, não é legal para o estado. Que tudo se resolva da melhor forma", disse.

A disputa pela titularidade do time é alta. O Remo tem o ataque mais efetivo do Pará, com 22 gols em 10 partidas disputadas esse ano, contando Parazão, Copa Verde e Copa do Brasil. Questionado sobre suas preferências dentro de campo, Pedro Rocha reforçou sua preferência, mas se colocou à disposição para atuar em outras posições.

"Gosto de jogar ali na frente, independente da posição. Tenho preferência de jogar um pouco mais aberto pela esquerda, porque foi onde tive mais sucesso até hoje, mas também sei jogar por dentro, como um nove. Mas como falo sempre, onde a comissão optar por mim, estarei à disposição".

Remo e Criciúma se enfrentam na próxima terça-feira (11), em jogo único e eliminatório. Quem vencer, avança à terceira fase da Copa do Brasil, enquanto um empate leva a decisão para os pênaltis. O time catarinense vive momento turbulento na temporada e busca a vitória para reencontrar o caminho das boas atuações.