Remo aposta em novo goleiro para reforçar setor defensivo: 'Vim buscar o meu espaço'

O Remo apresentou neste sábado (8) o goleiro Ygor Vinhas. O mineiro de 30 anos chega ao clube para somar em um setor que vem sendo alvo de preocupação por parte da comissão técnica, sobretudo após a desastrosa partida pela oitava rodada do Parazão, onde o time perdeu para o Cametá pelo placar de 1 a 0, com direito a uma atuação duvidosa do goleiro reserva Léo Lang.

Ygor é natural de Paracatu-MG. Iniciou sua trajetória no futebol pelo Paulista e acumulou experiência defendendo Ferroviária, Capivariano, São Caetano e Mirassol. Entre 2018 e 2022, atuou pela Ponte Preta. Em 2023, chegou ao Água Santa, onde disputou três edições consecutivas do Campeonato Paulista, além de ter sido emprestado ao Avaí e ao Londrina. Durante a coletiva de apresentação, o arqueiro falou sobre a experiência de jogar no norte do país.

"É minha primeira vez aqui. Eu já tinha vindo até Belém, mas para jogar contra. Fui muito bem recebido, já conhecia alguns companheiros e tive uma chegada bem tranquila. Estou feliz com essa vinda para cá. Todos me receberam muito bem e agora estou nessa adaptação", disse o novo aspirante à titularidade, até o momento garantida nas mãos de Marcelo Rangel, que, por sinal, foi muito elogiado pelo companheiro.

"O Marcelo Rangel faz um excelente trabalho. Tem também o Leo e os goleiros da base, que estão trabalhando muito. Todos têm um grande potencial. Eu chego para trabalhar com muita humildade e grato pela oportunidade. Vou fazer o melhor possível, respeitando todos e correndo atrás do meu espaço", detalha. Antes de assinar com o Remo, o jogador estava na disputa do Paulistão. Segundo ele, o convite para defender o Remo partiu do executivo do clube.

"Nosso último jogo no Paulista foi quando o Papellin me ligou, conversou comigo e quando acabou o campeonato nós conversamos. Aí dias depois formalizamos a negociação e já vim pra cá, tudo muito corrido. Deu tudo certo, graças a Deus. Quem tem a ganhar com isso é o Remo", acrescenta, com a garantia de que está apto para concorrer à única vaga debaixo da trave azulina. "Estou pronto. Estou bem fisicamente. Me sinto apto para o jogo e estou esperando uma oportunidade", encerra.