Remo se manifesta sobre paralisação: 'atrasa o futebol paraense'

A Federação Paraense de Futebol (FPF) decidiu suspender a rodada das quartas de final do Campeonato Paraense, prevista para este fim de semana, após a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) que puniu as equipes do Capitão Poço e da Tuna Luso com a perda de pontos nesta quinta-feira (6). O Clube do Remo, que também foi denunciado, se manifestou sobre a paralisação, lamentando a decisão.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) FPF suspende Parazão após punições a Capitão Poço e Tuna Luso]]

"Ao Clube do Remo resta lamentar a paralisação, pois, se trata de uma decisão que só atrasa o futebol paraense, e atrapalha no planejamento voltado à Série B que já se aproxima. Resta aguardar o que será definido para dentro de campo e cumprir suas obrigações", diz a nota. Aos torcedores que adquiriram ingressos, o clube informou que avalia uma solução.

"Quem comprou ingresso e estacionamento para Remo e Santa Rosa pode ficar tranquilo. O Clube avalia junto à empresa responsável pela confecção dos bilhetes a melhor maneira de reaproveitar o que já foi emitido ou imprimir novos QR codes válidos nas catracas do estádio, assim como o ressarcimento para aqueles que preferirem a devolução do valor. Ainda nesta sexta-feira teremos informações atualizadas sobre o assunto", disse.

Entenda o caso

Na tarde desta quinta-feira (6), o TJD-PA determinou a perda de 18 pontos para o Capitão Poço e 7 pontos para a Tuna Luso, em razão de irregularidades em partidas disputadas na competição. Com a decisão, a Laranja Mecânica, que enfrentaria o Paysandu no sábado (8), ficou com saldo negativo de 7 pontos e foi rebaixada juntamente com o Caeté, lanterna do torneio com 3 pontos. A Tuna Luso, por sua vez, caiu para 4 pontos, mas escapou do rebaixamento. Os clubes anunciaram que irão recorrer da decisão até a última instância.

Além da perda de pontos, as equipes também foram multadas: R$ 30 mil para o Capitão Poço e R$ 10 mil para a Tuna Luso, valores proporcionais ao número de partidas disputadas de forma irregular. A decisão do tribunal foi em primeira instância e ainda cabe recurso. A Tuna e o Capitão Poço anunciaram que irão recorrer. Com o impasse, a FPF optou por suspender os confrontos das quartas de final até que a situação seja definida.

Remo e Bragantino também foram denunciados. A Procuradoria da 1ª Comissão Disciplinar do TJD-PA ofereceu denúncia contra as duas equipes por suposta inscrição irregular de atletas. Caso sejam condenados, os times podem perder pontos, obrigando a FPF a refazer a tabela de jogos nos quais as irregularidades ocorreram.