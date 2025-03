Presidente do Capitão Poço após condenação: 'Só não vai ter jogo se barrarem a gente no estádio'

O Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) condenou, na tarde desta quinta-feira (6), as equipes do Capitão Poço e da Tuna Luso com a perda de pontos no Campeonato Paraense. O clube do nordeste paraense teve 18 pontos retirados, enquanto a equipe da capital perdeu sete. Com a decisão, o Capitão Poço, que enfrentaria o Paysandu no próximo sábado (8), ficou com um saldo negativo de sete pontos, sendo rebaixado ao lado do Caeté, lanterna da competição com três pontos. A Tuna, por sua vez, ficou com quatro pontos e conseguiu evitar a queda, saindo das quartas de final.

A decisão foi tomada em primeira instância e ainda cabe recurso. Ambos os times já anunciaram que irão recorrer e que seguirão treinando até uma decisão da FPF.

Presidente do Capitão Poço critica decisão

O presidente do Capitão Poço, Bené Garrafão, se manifestou contra a decisão e garantiu que o clube irá recorrer até a última instância. Segundo ele, a punição foi exagerada e prejudicou diretamente a equipe.

"Só digo uma coisa: vamos até a última instância, porque é um direito nosso, assim como foi um direito do pessoal do tribunal fazer da forma que fizeram, mas tirar todos os pontos do Capitão Poço, a meu ver, não cabe um negócio desse", afirmou.

Mesmo com a punição, Bené garantiu que a equipe pretende comparecer ao jogo contra o Paysandu. "Vamos para o jogo sábado, sim. Só não acontece se barrarem a gente no estádio. A gente vai jogar, está todo mundo aqui preparado. Só se eles disserem para gente não jogar", disse.

O dirigente também criticou a condução do julgamento e questionou a interpretação do regulamento. "Não precisa nem ser muito inteligente para essa situação ser resolvida de uma forma boa. Achei que o pessoal do tribunal estava muito cheio de emoção hoje no julgamento, parecia que odiavam o Capitão Poço. Eu quero convidar eles para virem aqui na nossa cidade, é pacata e as pessoas tratam muito bem a todos, só tem gente bacana".

Segundo Bené Garrafão, o problema surgiu por uma divergência entre os regulamentos estadual e nacional. "Eu acredito que o regulamento do [campeonato] Paraense diz que podemos inscrever até cinco atletas amadores, enquanto que o nacional não permite. Mas, não pode ter dois regulamentos, isso é muito claro. Ninguém viu essa inconsistência na hora de criar?", questionou.

O presidente ainda afirmou que a decisão pode abrir precedentes para novos processos no campeonato. "Essa decisão abre caminho para mais denúncias. Com certeza vão querer entrar contra Remo e Bragantino, que fizeram a mesma coisa, é a mesma situação", declarou.

Tuna Luso também vai recorrer

A Tuna Luso se manifestou de forma breve sobre a decisão do TJD-PA. O clube afirmou que também irá recorrer até a última instância para tentar reverter a punição.

Agora, os clubes aguardam os próximos desdobramentos do caso, enquanto a tabela do Campeonato Paraense sofre alterações com as sanções aplicadas pelo tribunal.