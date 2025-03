"Rodada será suspensa", diz presidente da FPF após condenação de Tuna e Capitão Poço

O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, disse que a rodada das quartas de final do Campeonato Paraense, prevista para este fim de semana, será suspensa. A decisão foi tomada após a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) que puniu as equipes do Capitão Poço e da Tuna Luso com a perda de pontos.

"Soltaremos uma nota logo mais. Mas te adianto que a rodada será suspensa", afirmou Ricardo Gluck Paul à equipe de Esportes de O Liberal.

Na tarde desta quinta-feira (6), o TJD-PA determinou a perda de 18 pontos para o Capitão Poço e 7 pontos para a Tuna Luso, em razão de irregularidades em partidas disputadas na competição. Com a decisão, a Laranja Mecânica, que enfrentaria o Paysandu no sábado (8), ficou com saldo negativo de 7 pontos e foi rebaixada juntamente com o Caeté, lanterna do torneio com 3 pontos. A Tuna Luso, por sua vez, caiu para 4 pontos, mas escapou do rebaixamento.

Além da perda de pontos, as equipes também foram multadas: R$ 30 mil para o Capitão Poço e R$ 10 mil para a Tuna Luso, valores proporcionais ao número de partidas disputadas de forma irregular.

A decisão do tribunal foi em primeira instância e ainda cabe recurso. Tuna e Capitão Poço anunciaram que irão recorrer. Com o impasse, a FPF optou por suspender os confrontos das quartas de final até que a situação seja definida.