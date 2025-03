Remo também é denunciado no TJD/PA e pode perder pontos no Parazão; entenda

O Tribunal de Justiça Desportiva, através da Procuradoria da 1ª Comissão Disciplinar do TJD/PA, ofereceu denúncia por inscrição irregular de atletas por parte do Clube do Remo e Bragantino. A medida será apreciada pela corte desportiva e, caso condenado, tanto Remo quanto o Bragantino podem perder pontos, obrigando a Federação Paraense de Futebol a refazer praticamente toda a tabela de jogos, nos quais as equipes incorreram nas supostas irregularidades.

O pedido visa a suspensão do Campeonato Paraense até que o caso seja devidamente julgado. A Denúncia tem como fundamento a conexão entre os processo Nº 09/2025, 12/2025 e 13/2025, que tratam dos casos de Capitão Poço e Tuna Luso, os dois últimos julgados e condenados nesta quinta-feira (6), na sede do TJD-PA. No caso azulino, o documento divulgado pelo TJD não nomeia o atleta supostamente irregular. Entretanto, a decisão da corte determina que ambos sejam levados ao tribunal.

"Diante do exposto, DETERMINO a reunião por conexão dos processos nº12 13/2025 ao processo nº 09/2025 de relatoria do Auditor da 3º comissão disciplinar Dr. Hender Giffoni, para que sejam julgados conjuntamente, garantindo a uniformidade das decisões e a estabilidade da competição e INDEFIRO o pedido de liminar formulado pela Clube Bragantino, mantendo-se inalterada a classificação do campeonato e a tabela de jogos conforme estabelecida pela entidade organizadora", diz o despacho.

Entenda

O Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) condenou, na tarde desta quinta-feira (6), as equipes do Capitão Poço e da Tuna Luso com a perda de 18 pontos e 7 pontos, respectivamente. Com a decisão, a Laranja Mecânica, que jogaria contra o Paysandu no próximo sábado (8), fica com saldo negativo de 7 pontos na tabela, sendo rebaixada juntamente com o Caeté, lanterna da competição com 3 pontos. A Águia do Souza fica com 4 pontos e consegue se livrar do rebaixamento.

O julgamento atendeu a um pedido de paralisação do campeonato, após ação movida pelo Caeté e pelo Independente, que alegam que a Tuna Luso Brasileira e o Capitão Poço utilizaram jogadores abaixo dos 20 anos sem contrato profissional, o que fere o regulamento da competição. Neste contexto, a 1ª Comissão disciplinar do TJD/PA também ofereceu denúncia contra o Clube do Remo e Bragantino, que serão julgados provavelmente na próxima quinta-feira (13). Até o fechamento desta reportagem, Clube do Remo e Bragantino não se posicionaram sobre o caso.