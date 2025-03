Remo fecha com meio-campista 'coringa' que disputou a Série A no ano passado

A janela de transferência fechou, mas o Remo segue contratando. O Leão Azul anunciou nesta quinta-feira (6) a contratação do volante Caio Vinícius, de 26 anos, que estava no Vitória-BA e disputou a Série A do Campeonato Brasileiro no ano passado pelo clube rubro-negro.

Cria das categorias de base do Londrina-PR, o meio-campista teve passagens por vários clubes, como Fluminense-RJ, Atlético-GO, Oeste-SP, Goiás-GO e, mais recentemente, o Vitória. No ano passado, Caio Vinícius esteve em campo em 26 partidas pelo clube baiano, 11 delas na Série A do Brasileirão. Nessa temporada chegou a atuar pelo Leão da Barra em dois jogos, mas perdeu espaço e rescindiu com o clube baiano antes do fim da janela, na última sexta-feira (28), por isso estava livre para acertar com qualquer agremiação, mesmo com a janela de transferência fechada.

Em entrevista ao site oficial do Remo, Caio Vinícius falou da expectativa em atuar na Região Norte do Brasil, agradeceu a oportunidade de vestir o manto azulino e diz que chega para ajudar o elenco. “Feliz por essa oportunidade e por vestir a camisa do Rei da Amazônia. Chego para ajudar o Remo na temporada conquistar seus objetivos”, disse.

O jogador chega para o Remo para atuar como um “coringa”, já que é volante e costuma desempenhar também a função de zagueiro. Esse foi um pedido do técnico Rodrigo Santana ao executivo de futebol Sérgio Papellin, que seria necessário um atleta com essas características no elenco.